Son dakika... Bakan Selçuk az önce açıkladı! İlerleyen günlerde gerekirse artıracağız

Bakan Selçuk'un TRT Haber'de yaptığı açıklamalardan notlar;

* Koronavirüs salgını başladığından itibaren bütün bakanlarımız yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle evde kalmalarını sağlamak adına raporların geçerli sayılmasına devam edildi. Biz bütün kuruluşlarımızla, Sağlık Bakanlığının kurallarına uymaya devam ediyoruz.

* Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz bütün vatandaşlarımızın. Koronavirüs haricinde de biz vatandaşlarımıza her daim dokunuyoruz. Vakıflara yaptığımız yardımı 180 milyona çıkardık, ilerleyen günlerde bunu daha da artıracağız. 2,3 milyon haneye 1.000'er lira ulaştırmayı hedefliyoruz.

* Kısa çalışma ödeneği faaliyetin tamamen ya da kısmen durması döneminde devreye soktuğumuz bir program. İşsizlik sigorta fonu yüzde 2 işveren, yüzde 1 işçi ve yüzde 1 devlet ile oluşturulan bir fon. Buradan karşılanacak. Brüt yüzde 60 ödenecek. Ancak zaten bu nette yüzde 75. Yani çalışan yüzde 75'ini almış olacak. 1752 ile 4380 lira arasında gelir desteğini çalışanlarımıza sunmuş olacağız.

* Başvuru şartlarını da kolaylaştırdık. Belge sayılarını azalttık. 600 gün prim sayısını 400'e indirdik. Daha fazla çalışanımızın faydalanmasını sağladık. Belge sayısı çok az. Kategoride yer alan ruhsata tabii olduklarını göstermeleri yeterli. Hem İŞKUR'daki çalışma arkadaşlarımız hızlı bir şekilde dönmeye devam ediyor. Hem ekonomik direnç arttırmak hem de çalışanlarımıza destek sağlamak amacıyla yaptık.

* Sektör ayrımı ya da çalışan sayısı ayrımı yok. Yüzde 77'si 10 kişiden az çalışanı olan firmalarımız. Sektör ya da çalışan sayısı kısıtımız yok. Tüm firmalarımıza kısa çalışma ödeneğimize başvuralım.

* 3 ay boyunca başvurular geçerli olacak. Formda başlangıç ve bitiş tarihi var. Hangi sürenin dahil edilmesini istediklerini firmalarımız belirtiyor. 3 ay boyunca öyle bir zaman limitimiz yok.

* Sosyal yardımlarda vakıflara ödenen Periyodik payları ilerleyen günlerde gerekirse artıracağız. 3. Faz ödemeleri talep bazlı olacak, başvuru alacağız.

* Huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerinde çok sıkı önlemler aldık. Bakım personellerimiz yakın bir şekilde ilgileniyor. Ziyaretçi yasağı getirdik. Şu ana kadar tüm huzur evi ve bakım merkezlerimizde kontroller gerçekleştiriliyor.

* Çalışma hayatında temel gayemiz hem çalışan hem de işverenimizi ve istihdamı korumak ve arttırmak. Bunun için kasa çalışma ödeneği, telafi sürecini 4 aya çıkardık. İstihdamı ve çalışanımızı korumak çok önemli. Birçok tedbir ve önlem açıkladık.

* İşverenlerimizle konuştuğumuzda bu zorlu süreci beraber aşacağız diyorum. İstihdamı koruyarak üretimi devam ettirerek aşacağımıza inanıyorum.