Son dakika... Bakan Selçuk'tan deprem bölgesinde açıklama: 5 milyon TL daha aktaracağız

Bakan Selçuk'un açıklamalarından notlar;

Bakanlığımıza bağlı 2 mobil Sosyal Hizmet Merkezi’yle İzmir’de depremden etkilenen vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımız, Buca, Konak, Bayraklı ve Bornova Sosyal Hizmetler Merkezlerimizden de hizmet alabilirler.

Ayrıca 6 ilçe kaymakamlığımızın önünde, irtibat personelimiz bulunuyor. Vatandaşlarımız hangi kanalla olursa olsun Bakanlığımıza ulaşabilirler.

Kriz merkezinde Bakanlık personelimiz kesintisiz bilgi akışı sağlıyor. Vatandaşlarımızla da sürekli temas halindeyiz.

Sahada 270 personelimiz 25 araçla vatandaşlarımıza psikososyal destek vermek için gece-gündüz vardiyalı olarak çalışıyorlar.

Şu ana kadar 522 hanede depremden etkilenen 1.500’ü aşkın vatandaşımızla görüştük. Personelimiz çadır bölgesinde sürekli olarak görev yapıyor.

Deprem nedeniyle konutu yıkılan veya konutu tamamen yıkılmamakla birlikte içinden eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30 bin TL yardım yapacağız.

Huzurevi, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi (kadın konukevi, çocuk evleri) gibi kuruluşlarımızda yakınları kalan vatandaşlarımız hiç endişe etmesinler. Çok şükür, sosyal hizmet kuruluşlarımızın hiçbir binasında hasar yok.

Hasarlı Gaziemir SGM binamız haricinde, İzmir’deki diğer binalarımızda da hasar oluşmadı. Kuruluşlarımızda vefat veya yaralımız da yok.

İzmir'deki sosyal hizmet kuruluşlarımızda;

560 çocuğumuza,

100 kadınımıza,

1.200 engellimize ve

3.500 yaşlımıza hizmet veriyoruz.

Tüm tedbirleri almış durumdayız.

İzmir için 5 milyon TL aktarmıştık, bugün sydv’lere 5 milyon daha aktaracağız.

İzmir merkezde, Kültürpark Fuar Alanı’nda 11.500 metrekarelik ayni yardım depomuzu hemen faaliyete geçirdik.

Ulaşan ayni yardımları kayıt altına alıyor, ardından sahada yaptığımız ihtiyaç tespitlerine göre hızla yerlerine ulaştırıyoruz.

İkinci el malzeme bağışı yapılmamasını rica ediyorum.