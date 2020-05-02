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Ekonomi
Haber Giriş: 02.05.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları için önemli açıklama

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Son dakika... Bakan Selçuk'tan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları için önemli açıklama
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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle; 

"Haziran ayında yapılacak "Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları" tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

Son dakika... Bakan Selçuktan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları için önemli açıklama

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