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Ekonomi
Haber Giriş: 06.10.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırıldı

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Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırıldı
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Bakan Selçuk: Ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerini vatandaşlarımızın hesaplarına yatırdık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, 2020 Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1.4 milyon vatandaşın faydalandığını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 998,4 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.

531 BİN ENGELLİ VATANDAŞIMIZA 821,4 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK
Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 531 bin engelli vatandaşın yararlandığını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 821,4 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de gerçekleştiğini söyledi.

Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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