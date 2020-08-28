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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 3 Eylül'de başlıyor
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 3 Eylül'de başlıyor
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Ekonomi
Haber Giriş: 28.08.2020 - 10:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 3 Eylül'de başlıyor

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Bakan Selçuk; “Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 3 Eylül’de başlıyor” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

“AĞUSTOS AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 3-4 EYLÜL 2020 TARİHLERİNDE YAPILACAK”
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

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