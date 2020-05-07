Son dakika... Bakan Selçuk CNN Türk'te açıkladı: O ödemeler yarın başlıyor

Bakan Selçuk'un açıklamalarından notlar;

* (3. faz hakkında) Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-devlet üzerinden başvuru başlattık. Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik. Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde. Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 627 bin haneye faz 3'te yardım yaptık.

* (KÇÖ hakkında) Kısa çalışma ödeneğinde 120 günü 60 güne indirmiştik. Kısa çalışmada tüm çalışanlarımız maaşını alıyor. Nisan maaşlarını 5 Mayıs'ta almaları gerekiyordu. 2.5 milyon çalışanımıza ödemesini yaptık. Tarihin en hızlı verilen kısa çalışması oldu. Bir yandan ödemeleri yaparken, bir yandan başvuru alıyoruz.

* Pandemi süreci olmasaydı. Firma başvuruyor. Kapsamlı belge istiyorduk. Rehberlik teftişe gidiyordu. Sistemlerine bakarak hak ediyor mu diye bakılıyordu. Ancak uygunluk testi yapsak eylül, ekimi bulurdu. Uygunluk tespitini daha sonra yapacağız. Yüzde 25 başvurular değerlendirme dışında kalmış oluyor.

* (Uygun bulunmazsa) Yanlış beyan olursa, çalışanımızdan değil işverenimizden alacağız.

* (Kuaförler hakkında) Kuaförlerimiz, berberlerimizin kendisi değil yanlarında çalışanlarına kısa çalışma ödeneği verdik. Ya tamamen durması ya da 3'te bir azaltılması.

* (Ücretsiz izin hakkında) Ücretsiz izne çıkanların nakdi ödemeleri yarın yapılmaya başlayacak.

* (Avrupa'dan neden öndeyiz) 426 huzurevimiz var. Burada 27 bin 500 yaşlımız var. Yüzde 50'si 80 yaşın üzerinde. Salgından en çok etkilenecek vatandaşlarımız huzurevlerimizdeydi. 100 yaşını aşkın yaşayan büyüklerimiz var. Yaşlılarımızın her daim yanında olduk. Hiç vaka çıkmadan önce 7 Ocak'tan itibaren tedbirlerimizi almıştık.

* Şubat itibariyle kısıtlamalar getirdik girişlerde. Yaşlı kabullerinde limitler getirdik. Günde 4 kez sağlık taraması yapıyoruz. Karantina kuralları getirdik. 81 kuruluşumuzda sosyal izolasyon kuruluşları kurduk. Kronik hasta sayımız fazla olduğundan bulaş hızı da daha fazla oluyor yaşlılarımızda. Diğer ülkelere baktığımızda yaşanan vefatların yarısından fazlasının huzurevlerinde çok acı şekilde vefat ettiğini görüyoruz. Teknoloji imkanlarıyla görüşmeyi öneriyoruz. Kuruluşlarımıza çiçek bile kabul etmiyoruz. Bayram için de biraz daha sabır dileyim. Dualarını büyüklerimizin daha uzun süre almak istiyoruz.