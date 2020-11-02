Son dakika... Tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2020 yılının son çeyreğine girdiğimiz bugünler itibariyle oldukça başarılı, Türkiye'nin dinamizmine yakışan bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Ekimde dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştı" açıklamasında bulundu.
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