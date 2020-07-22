AA
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Son dakika... Bakan Pekcan: Türkiye dinamizmiyle yoluna devam edecek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türkiye pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız." açıklamasında bulundu.
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