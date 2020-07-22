MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Pekcan: Türkiye dinamizmiyle yoluna devam edecek
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Pekcan: Türkiye dinamizmiyle yoluna devam edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan: Türkiye dinamizmiyle yoluna devam edecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Pekcan: Türkiye dinamizmiyle yoluna devam edecek
Abone Olgoogle-news

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türkiye pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle