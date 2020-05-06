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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.05.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan: Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş sıyrılıyoruz

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Son dakika... Bakan Pekcan: Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş sıyrılıyoruz
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu dönemde Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Bakanlığımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber çok önemli  tedbirler aldık. Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş hep beraber  sıyrılıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandeminin etkileri ve çözüm  önerilerine ilişkin yol haritalarını belirlemek amacıyla düzenlenen  ihracatçı sektörler ve dünya genelindeki ticaret müşavirleriyle  bölgesel görüşmelerin ardından yurtdışındaki iş konseyi başkanları ile  de toplantılara başladı.

Bu kapsamda ilk olarak DEİK koordinasyonunda AB Ülkeleri İş Konseyleri Başkanları ile videokonferans yöntemiyle görüşen Pekcan, bu  kapsamda AB ülkeleri bazında görüş ve önerileri dinledi.

Pekcan, bu kritik günlerde söz konusu görüşmelerin önem arz  ettiğini belirterek, "Bu dönemde Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Bakanlığımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber çok önemli  tedbirler aldık. Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş hep beraber  sıyrılıyoruz, Türkiye diğer ülkelerden sağlık konusunda aldığı  tedbirlerle pozitif ayrıştı. İnşallah pandemi sonrası da ticaret  hacmimizde göstereceğimiz ivmelenme, alacağımız ekonomik tedbirlerle  ve sizlerle beraber oluşturacağımız yol haritaları, atacağımız  adımlarla, bu ayrışmayı ekonomi ve ticaret alanında da  gösterebileceğimize inanıyoruz."

Küresel anlamda pandeminin ekonomi üzerinde etkilerinin henüz tam  olarak görülmediğini dile getiren Pekcan, bu kapsamda IMF ve Dünya Bankasının büyüme tahminlerinde bulunduğunu, Dünya Ticaret Örgütünün  de iyimser ve kötümser tabloları paylaştığını anımsattı. Pekcan, "Tabii dünya da bu pandeminin nasıl sonuçlanacağını, ekonomik  etkisinin nasıl olacağını henüz tam olarak görebilmiş değil. 30 Nisan'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı ekonomik daralmanın Avrupa  bölgesinde yüzde 5 ile 12 oranında olacağını öngördüğünü söyledi. Bu  oranlar IMF tarafından da Dünya Ticaret Örgütü tarafından da zaman  zaman paylaşılıyor.  Hem oranların, hem de aradaki makasın büyüklüğü  insanların ne kadar belirsiz bir ortamda ve öngörülemez bir ortamda  süreci yönetmeye çalıştığının da açık bir göstergesi." dedi.

Türkiye'nin 2020 yılına ihracat artışıyla başladığını ilk iki ayda  ihracatın yüzde 4,1 arttığını hatırlatan Pekcan, ancak pandemi  nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere önemli ihraç pazarlarındaki  talep daralmaları, karantina önlemleri nedeniyle ihracatta son 2 aydır  düşüş görüldüğünü söyledi.

Pekcan, "İnşallah bundan sonra bakanlığımızla, devletimizin  destekleriyle, iş dünyamız, ihracatçılarımızla elbirliği ile güçlü bir  şekilde ivmelenmeyle toparlanma sürecine gireceğiz."  şeklinde konuştu.

Avrupa'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu, Türkiye'nin de Avrupa'nın 6. büyük ticaret ortağı bulunduğunu belirten Pekcan,  "Bizim kalite, inovasyon standartlarımızı koruyarak bir üst  seviyeye yükseltmemizde Avrupa ile iş birliğimizin önemli katkıları  olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Avrupa bizim için aynı zamanda  yatırım kaynağı. İş konseylerimizin de desteğiyle Avrupa menşeli  sermayenin ve know-how'un Türkiye'de yatırım yapmaya yönlendirilmesi  son derece önemli."

Avrupa ile coğrafi yakınlığın büyük avantaj olduğuna, bu kapsamda  lojistik merkezlerinin de önem kazandığına dikkati çeken Pekcan,
Türkiye'nin hem ürünlerindeki kalite üstünlüğü, hem güvenilir  tedarikçi konumu, hem de erken teslimatlarıyla ön sıralara yükselmesi  gerektiğini vurguladı.

AB'NİN GÜNCELLENMESİ VE BREXİT SÜRECİNDE İŞ DÜNYASININ DESTEĞİ ÖNEMLİ

 Avrupa Birliğinin güncellenmesi konusunun da kendileri için çok  önemli bir konu olduğunu ifade eden Pekcan, şu değerlendirmelerde  bulundu:

"Avrupa Komisyonu, Konseyden Aralık 2016'dan itibaren yetki bekliyor. Aralık 2019'da AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil
Hogan ile görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede kendilerinin bizi  desteklediklerini, üye ülkeler nezdinde de girişimlerini  sürdürdüklerini ifade ettiler. Kesin üyeliğin dışında artık Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin hem Avrupa'nın hem de  Türkiye'nin menfaatine olduğunun herkes farkında. Mevcut anlaşmada,  tarım, hizmetler,  e-ticaret, kamu alımları yok, dolayısıyla  bütünsellikten uzak. Biz en üst düzeyde hükümetler arası  görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz, burada iş dünyamızın destekleri ve  onların kendi muhatapları üzerinden bu sürece  yapacakları katkılar  son derece önemli.  Sizlerin bu konudaki katkılarınızı önemsiyoruz."

Pekcan, Brexit sürecine de son derece önem verdiklerini  belirterek, "Geçen hafta İngiltere Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ile  görüştük. Bizim teknik çalışma grubumuz 7. toplantıyı gerçekleştirdi.
Bu ekibin çalışmalarını hızlandırması konusunda kendisiyle de  mutabakata vardık. AB Komisyonu Ticaret Komiseri Phil Hogan ile  yaptığımız görüşmede de Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit  konusunda yaptığı çalışmalarla, Türkiye'nin de paralel bir STA  imzalaması konusunda mutabık durumdayız. Bunları da kendileriyle  paylaştık. Bu süreci en iyi şekilde yürütmek için gayret sarf  ediyoruz. Ancak AB ile anlaşması sürüncemede kaldığı ölçüde bizim  anlaşmamızı da geciktiriyor."

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