Son dakika... Bakan Pekcan müjdeyi verdi: İhracatçılara yeni destek paketi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kovid-19 salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye alıyoruz." dedi.

Bakan Pekcan"Stok Finansman Destek Paketi kapsamında KGF tarafından Türk Eximbank'a tanınan Hazine destekli kefalet limiti tutarı 10 milyar lira." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Kredi faizi yıllık yüzde 7,25, KGF komisyonu binde 5, limiti KOBİ'ler için 25 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon TL olacak." diye konuştu.