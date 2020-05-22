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Ekonomi
Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan müjdeyi verdi: İhracatçılara yeni destek paketi

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Son dakika... Bakan Pekcan müjdeyi verdi: İhracatçılara yeni destek paketi
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgınının ihracatçılara olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Türk Eximbank'ın "Stok Finansman Destek Paketi"ni devreye aldıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kovid-19 salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye alıyoruz." dedi.

Bakan Pekcan"Stok Finansman Destek Paketi kapsamında KGF tarafından Türk Eximbank'a tanınan Hazine destekli kefalet limiti tutarı 10 milyar lira." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Kredi faizi yıllık yüzde 7,25, KGF komisyonu binde 5, limiti KOBİ'ler için 25 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon TL olacak." diye konuştu.

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