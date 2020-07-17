Son Güncelleme:
Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu: SERBİS'i hizmete sunuyoruz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz" dedi.
Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Dijital Lansman Toplantısı https://t.co/R16iZBQtTx— Ruhsar Pekcan (@pekcan) July 17, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle