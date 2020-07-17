Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu: SERBİS'i hizmete sunuyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz" dedi.

Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Dijital Lansman Toplantısı https://t.co/R16iZBQtTx — Ruhsar Pekcan (@pekcan) July 17, 2020