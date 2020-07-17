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Ekonomi
Haber Giriş: 17.07.2020 - 11:31,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu: SERBİS'i hizmete sunuyoruz

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Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu: SERBİS'i hizmete sunuyoruz
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz" dedi.

 

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