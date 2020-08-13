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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! Libya ile önemli anlaşma

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Son dakika... Bakan Pekcan duyurdu! Libya ile önemli anlaşma
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz." dedi.

Bakan Pekcan şunları söyledi:

İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak. İmza altına alınan kılavuz metinle firmalar ve Libya işveren idare görüşmelerinin sonuçlanması adına engel kalmadığını değerlendiriyoruz.

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