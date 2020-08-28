MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Resmen duyuruldu! İhracatta yeni dönem
GeriEkonomi Son dakika... Resmen duyuruldu! İhracatta yeni dönem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Resmen duyuruldu! İhracatta yeni dönem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak." dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle