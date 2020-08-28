Son dakika... Resmen duyuruldu! İhracatta yeni dönem

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak." dedi.