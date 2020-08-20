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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Pekcan açıkladı! 91.7 milyar liralık e-ticaret hacmine ulaşıldı
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! 91.7 milyar liralık e-ticaret hacmine ulaşıldı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! 91.7 milyar liralık e-ticaret hacmine ulaşıldı

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Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! 91.7 milyar liralık e-ticaret hacmine ulaşıldı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "2020 yılı ilk 6 ay itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 91,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

- E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı.

- E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz.

- E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı.

 

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