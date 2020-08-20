Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! 91.7 milyar liralık e-ticaret hacmine ulaşıldı

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

- E-ticaretin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkmış durumda. Gerek iç ticarette gerekse dış ticarette etkin olarak e-ticaret kullanıldı.

- E-Ticaret Bilgi Platformu kullanıcı verilerinde en çok 25-34 yaş grubunun e-ticareti kullandığını görüyoruz.

- E-Ticaret Bilgi Platformunu açtığımız günden bugüne 230 bin kişi portalımızı kullandı.