AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 12:51,
Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! 7400 firma inceleniyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uyguladıkları iddia edilen yaklaşık 7 bin 400 firmanın daha inceleme altında olduğunu ve firmaların savunmalarının istendiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uygulayan firmaların peşinde olduklarını açıkladı. Bakan Pekcan 198 firmaya kesilen 10 milyon lira cezanın ardından 7400 firmayı daha incelemeye aldıklarını belirtti.
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