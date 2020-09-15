MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Pekcan: 2021'de en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağız
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Pekcan: 2021'de en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 15:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan: 2021'de en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "2021'de dış pazarlarımızdaki koşulların iyiye gitmesiyle en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan 2021 yılı ile birlikte dış pazarlardaki koşulların iyiye gitmesiyle birlikte etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında Türkiye'nin yer alacağını söyledi.

Pekcan "Önümüzdeki dönemde, küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenmeyle altın ticaretimizin daha makul bir trende girmesini öngörüyoruz" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle