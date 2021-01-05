Son dakika... Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatta tarihi rekorla kapattık

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:



2020 Aralık'ta ihracatımız yıllık %16 artışla 17,84 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamı oldu.



2020 yılında ihracat 169,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracat rakamı Türkiye'nin gücünün ve dinamizminin göstergesi.

169,5 milyar dolarlık ihracat ile orta OVP'de hedeflenen rakamı aştık.

Yılın son çeyreğinde ihracat önceki çeyreğe göre %18,4, geçen yılın aynı çeyreğine %6,7 artışla 51,2 milyar dolar oldu.

Aralık ayında ithalat 11,7 artışla 22,4 milyar dolar oldu.

2020 yılında ithalat yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı aralık ayında yüzde 79,6 oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılında yüzde 77,3 oldu

İhracatın ithalatı karşılama oranı 4.çeyrekte yüzde 81,0 oldu.

2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. İlk 3’ü ABD, İsrail ve Güney Kore olmuştur.