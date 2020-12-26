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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.12.2020 - 13:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan: 2020 yılı ihracat hedefi aşıldı

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Son dakika... Bakan Pekcan: 2020 yılı ihracat hedefi aşıldı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek Program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 25 Aralık tarihi itibarıyla 2020 yılına ilişkin olan ihracat hedefinin aşıldığını söyledi. İhracat hedefi 165.9 milyar dolarken 166 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti.


Bakan Pekcan'ın tweeti şöyle:

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