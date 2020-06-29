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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.06.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pekcan: 10 yıl vadeli kredi kullandırılacak

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Son dakika... Bakan Pekcan: 10 yıl vadeli kredi kullandırılacak
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Eximbank'tan ihracatçıya 10 yıl vadeli yeni bir kredi kullandırılacak" dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladı.

İhracatçılara 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamaları finansmanı için yeni kredi penceresi açılacak.

Bu kaynak, Dünya Bankasının kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem.

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