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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.03.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar

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Son dakika... Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Anadolu Ajansı Editör Masası'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

Su Şurası'nda, su konusunda geleceğe dönük hangi adımlar atılacak, bunların kararlarını alacağız.

Su Şurası'ndan çıkacak neticelerle Su Kanunu çıkarmayı hedefliyoruz. Kanunla suyun tahsisi ve yönetimine ilişkin konular belirlenecek.

Türkiye geneli içme suyu barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 58 doluluk varmış, şu an yüzde 52 doluluk bulunuyor

Türkiye geneli enerji barajlarında geçen yıl yüzde 48 doluluk varken, şu anda yüzde 41 doluluktayız.

Türkiye genelinde sulama barajlarında 31 Mart 2020'de yüzde 51 doluluk varmış, bugün yüzde 43 doluluk var.

Baraj doluluk oranı Ankara'da yüzde 12, İstanbul'da yüzde 72, İzmir'de de yüzde 76 civarında.

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