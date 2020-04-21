Son dakika... Bakan Pakdemirli'den pide satışı açıklaması

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından notlar;

* (Tedbirler hakkında) Bizim bugün tarımsal üretimle ilgili alacağımız tedbirler yeni dikim ekim süreciyle ilgili alacağımız tedbirler. Türkiye'nin meyve, sebze,et, sütte herhangi bir sıkıntısı yok. Türkiye çok iyi bir performans göstermiştir. Hem üretim hem de perakende konusundaki karne de mükemmel bir karne. İlk salgının başlaması devamı bu pazartesi itibariyle 2,5 misli bir taleple karşılaşan marketler hazırlıklıydı. Bizim raflarımız boşalmadı. Tüm dükkanların boşaldığı sahneleri Türkiye izlemedi. Birinci derecede tarım , gıdanın kuvvetli olması, perakendenin de uyum sağlaması sayesinde oldu.

RAMAZAN ALIŞVERİŞİNİZİ YAPIN

* Ramazan ayına giriyoruz. 12 ayın satışlarının 4'te biri Ramazan ayında olur. 50 yıldır bu böyle. Sofralara daha çok dikkat edilir. Bu anlamda Ramazan için zaten perakende sektörü hazırlık yapmıştı. Gıda sektörünün de üretim yönü Ramazan'a hazırlıklıdır. Covid'e yönelik de gerekli hazırlıklar yapıldı. Ramazan'a girerken alışverişler yapılacak. Bize bazı mecburiyetler ve sınırlamalar getiriyor. Tüketici için bir eksik olmaması için dün akşam İçişleri Bakanımızla görüştük. Perşembe ve cuma en yakın markete ulaşmak açısından adım atılmasının önemli olacağını söyledik. Olumlu karşılandı. Bugün ve yarın 20.00 ile 23.00 arasında Ramazan alışverişlerini yapsınlar. En yakın markete diğer iki gün ise saat 09.00 ile 14.00 arasında yapabilirler. Böyle bir düşünce içinde olduk.

* Ramazan hassasiyeti açısından son derece olumlu bir gelişme oldu. Türkiye'nin gıda tedariki yeterli. Avrupa'da tarımda birinci dünyada 10'uncu. Stoklanmaya Türkiye'de ihtiyaç yok. Günlük alışverişlerini yapsın vatandaşlarımız. Cumartesi ve pazar marketler kapalı olacak. Pazartesinden itibaren alışverişlerine devam edilecek.

BAZI ÜRÜNLERLE İLGİLİ TEDBİRLER ALDIK

* (Fiyatlar hakkında) Tarladan sofraya olan süreçte birden fazla Bakanlık var. Aslında bizim her zaman hedeflediğimiz şu; üreticiyi koruyacağız ancak tüketiciyi de kollayacağız. Bunla ilgili zaman zaman müdahaleler yaptığımızı görüyorsunuz. Patates, soğan, limon ihracatının izne bağlanması gibi durumlar... Dengeyi tutmak gerekiyor. Tüketim varsa tüketeceğiniz ürün olmalı.

* Normal zamanda 1,5 yıldır oturtmuştuk. Bazı ürünlerle ilgili tedbirler aldık. İthalatın kısıtlanması kolaylaştırılması, ihracatın da aynı şekilde bazı ürünlerde kısıtlanması ya da kolaylaştırılmasını sağladık. Bazı ürünlerde fiyat artışını görüyoruz. Ancak aradaki lojistik zincirde bazı fırsatçılar olduğunu görüyoruz.

* Ticaret Bakanlığımız zaten müdahale ediyor. Biz birçok ürünün depo çıkışını takip ediyoruz. Gereğini yapıyoruz. Limonu izne bağladık, hemen 10 liralardan 4 liralara düştü. İhracatını izne bağlayınca Rusya'da 4-5 dolar oldu. Dünyanın genelinde gıdada arz fazlalığı vardır. Ülkelerin sert tedbirlerinden dolayı bazı ürünlerde sıkıntı olabilir mi konusunu incelemek lazım. Türkiye'de hiçbir ürün grubunda problem yaşanmamıştır.

ÇALIŞMALAR YAPILDI, PAKET HALİNE GETİRİLECEK

* (Çiftçiler hakkında) Çiftçimiz tarlasına gitmek istiyor. Hasat ve ekim zamanı gitmek istiyor. Tedbirleri aldık. Ekmek unlu mamulleri, veteriner hekimler, bakım merkezleri, un süt balık üretimi yapan tesisler, nakliyesinde çalışanlar, hayvan otlatanlar, ekim dikim sulama ilaçlama yapanlar, satışa hazırlanmasında görevli olanlar. Bu alanlarda gerekli tüm tedbirler alınmış durumda. Problem yaşayanlar il ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilir. Bize gelen bir ya da iki vaka oluyor. O da yerinde çözülebilecek şekilde. G20 Bakanlar Toplantısı'nda tedbirleri nasıl aldığımıza dair diğer bakanlara da anlatıyor olacağım.

* (Alım fiyatı hakkında) Çalışma yaptık. Paket haline getireceğiz. Mayıs ilk haftasındaki Kabine Toplantısı'nda açıklamak. Çiftçi ve üreticimiz için düzgün bir fiyat politikası gayreti içindeyiz.

* Böyle durumlarda dünyada kaliteye bakılmaz, malı yetiştirelim derler, biz kaliteyi de ön planda tutuyoruz. Cuma akşamı bir yandan ifşalarımızı yaptık. Biz gıda denetimlerimize sonuna kadar devam ediyoruz. Biz halkın sağlığıyla oynayan halkın tüketimine sunan restoran, gıda üretim tesislerinin yanına bırakmayacağız dedik. Çok sıkı biçimde salgın döneminde bile uygulamaya devam ediyoruz. Balda, sucuk salamda, yağda sahtekarlık yapanın canına okuyacağız dedik, yapmaya devam ediyoruz.

PİDE SATIŞLARI NASIL YAPILACAK?

* (Pide hakkında) Pideyle ilgili çalışma İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Ramazan ayında istenmesi, kokunun duyulması neler yapılabilir bakıyorlar. Belki belli saat öncesi satılması satılmaması konusundaki çalışmayı yürütüyor. Açıklaması olacaktır.

* Buzağı başvurularında desteklere 24 Nisan cuma başlayacağımızı belirtmiştik. Küçükbaşta bir ilk mottosuyla çıktık. Her yaşayan vatandaşa bir küçükbaş olana kadar mücadele edeceğiz. Bu yıl 56 milyon gibi iddialı bir hedef koymuştuk. İlk kez söylemiş olalım sürü büyütmeyle ilgili ek destek ödemesini bu hafta başlatıyoruz. 81 ilde 187 milyon lira destek TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerimizi başlatıyoruz.

* Alabalık fiyatını 18,90 yaptık. Uygun bir fiyatla tüketicilerimize sunuluyor olacak. Bu kadar sağlıklı ürünlerin tüketiliyor olması güzel. Balık konusunda kuyruklar yaşandı. Balık konusunda önemli adımlar attık.

* (Tarım arazileri hakkında) Tahsis edilmesi konusunda iki Bakanlık konuştuk.Tahsislerde şu mantıkla yola çıktık. Türkiye kendi kendine yeterli 5.3 milyar dolar ihracat fazlası olan bir ülke. Ülkeler kendi içlerine dönüyorlar. Türkiye'de üretemediklerimizi üretebilir miyiz bunlara baktık. Pek atıl arazimiz olmasa da kuru alanlarda var. Dikilmeyen arazilerimiz de var. Kazandırabilir miyiz. Proje başlattık. Başvurular il ilçe müdürlüklerinde yapılabilir. Gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyacağız. Aynı köyde olanlara, arazisi küçük olanlara pozitif ayrımcılık tanınacak. Tarım yapılacak alanları ekonomiye kazandırmak istiyoruz.

* (Turizmde gıda hakkında) Tespitiniz son derece doğru Türkiye 83 milyon vatandaşı 5 milyon mülteci 50 milyon turisti besliyor. Turizmdeki azalmayla beraber Türkiye'deki bu sistemde gıdada bir bolluk olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Bozulan lojistik zincirde belli alanlara uçaklarla gelebilir mi? Uçmayan uçaklarımızı yolcu yerine kargoda kullanıp değişken maliyetleriyle kargo fiyatlandırması yapılabilir mi, üzerine çalışılıyor. Hiç olmadığı kadar sahaya yakınız.

* Bu konudaki açıkladığımız diğer bakanlıklarca biliniyor. Bugün teknolojinin imkanlarını kullandığınız için çok daha iyi gidiyor. Hem 81 ile hem de dünyaya ulaşıyoruz. Bunların da devamını sağlıyoruz. İyi örnekleri dünyaya anlatmalıyız.

* (Döviz kurları ile gıda enflasyonu tehlikesi) Gıda enflasyonu enflasyon sepetinde 4'te birdir. Bir patates bir soğan... Almanya'ya gittim. Patates soğan konuşsak gülerler dediler. Tükettiğimiz ürünler üzerinden siyaset yapmayalım dedim. Türkiye'de konuşuluyor ve konuşulmaya devam edecek. Çekirdek enflasyona eşdeğer ya da bir puan arkasından gelir. İlk çeyrekte mevsimsel şartlardan dolayı hararetli bir enflasyon olur. Enflasyon seyrine oturur. Az getirisinde olur. İlk çeyrekte bu konu olmuştur. Tarlada bir problemin olmadığını görüyoruz. Aradaki zincirde problem var.

* Önümüzdeki hafta sözleşmeli üretim platform sisteminin de ön lansmanını yapacağız. Ertelemek zorunda kaldık. Ama daha fazla ertelemek istemiyorum.