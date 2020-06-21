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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 14:55,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli'den kurbanlık hayvan açıklaması

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Son dakika... Bakan Pakdemirli'den kurbanlık hayvan açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "(Kurban Bayramı) 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor. Geçen yıl da aşağı yukarı 800 bin büyükbaş kesildi 2,7 milyon da küçükbaş kesildi. Yani her yıl aşağı yukarı yüzde 50'i daha fazlasını sektör hazır ediyor. Bu konuda vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda herhangi bir endişeleri olmasın." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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