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Toplantı bu hafta! Gıda fiyatlarında artışla ilgili flaş adım

#Gıda Fiyatları#Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli#Son Dakika
Toplantı bu hafta Gıda fiyatlarında artışla ilgili flaş adım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(Gıda fiyatlarındaki artış) Bu hafta Gıda Komitesi toplantısı yapacağız" açıklamasında bulundu.

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Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin, bu hafta Gıda Komitesi toplantısı yapacaklarını belirtti.

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Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Gıda fiyatlarındaki artış ve Merkez Bankası’nın bu konudaki erken uyarı sistemine ilişkin Bakan Pakdemirli, "Merkez Bankası çalışıyor. Eylül sonuna kadar bitirecekler. Bu hafta Gıda Komitesi toplantısı yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken uyarı sisteminde gelinen aşama, Gıda Komitesinde değerlendirilecek" dedi. Bakan Pakdemirli, Gıda Komitesinde konuşulacak çok sayıda konu olduğunu belirterek, alınan kararların önemli bir kısmının kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

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'ERKEN UYARI SİSTEMİ BİRÇOK ŞEYİ ENGELLER'

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Merkez Bankasının üzerinde çalıştığı ve gıda fiyatlarındaki artışı engellemesi öngörülen erken uyarı sistemi hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şeyi engeller. Gidişata göre, her şeyi dengeler. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var. Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi; konu doğduktan sonra da doğmadan önce de. Mesela diyecek ki, Domateste ihracat arttı fiyatlar yükseliyor.’ Ya da ’Türkiye'de salatalık tüketimi arttı.’ Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor. Nasıl karşılayacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar. Her yerden, bizden, ticaretten, hallerden, perakendeden de elektronik bilgi topladılar. Un, yumurta, yağ, maya var, ekmek yapılacak vaziyete geldi. Bunlar bir ekmek vaziyetine dönüşecek. Çok büyük bir bilgi bankasına ulaştılar. Bunları çarşamba günü dinleyeceğiz, Merkez Bankası Başkanı da katılacak" ifadelerini kullandı.

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'11 KASIM’DA DİKİM YAPACAĞIZ'

Pakdemirli, orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 11 Kasımda büyük bir ağaç dikimi gerçekleştireceklerini kaydetti. Pakdemirli, "11 Kasım’daki dikimi Cumhurbaşkanımızla beraber yapacağız. 25-30 ülke olacak online bağlantılar yapacağız" ifadelerini kullandı.

 

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#Gıda Fiyatları#Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli#Son Dakika