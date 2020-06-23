Son dakika... Hangi ilin kaÃ§ aylÄ±k iÃ§me suyu var Barajlarda durum ne

TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Bekir Pakdemirli'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan notlar;

* (Sel hakkÄ±nda) Ã–ncelikle can kayÄ±plarÄ±mÄ±z var. Onlara rabbimden rahmet diliyorum. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda meteorolojik uyarÄ±lara daha Ã§ok dikkat ediliyor. Bir kere yurtdÄ±ÅŸÄ±ndayken, uyarÄ± geldi, herkes daÄŸÄ±ldÄ±. UyarÄ±lara bakÄ±yorum, bizim uyarmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z doÄŸal afet yok. Ama bakÄ±yorum yeterince dikkate alÄ±nmÄ±yor.Â

* Ã–zellikle uyarÄ±lar Ã§ok Ã¶nemli. Ã–zellikle kendimizi, evladÄ±mÄ±zÄ± seviyorsak dere yataklarÄ±ndan uzak durmamÄ±z lazÄ±m. YaÅŸam alanÄ± kurmamamÄ±z lazÄ±m. YaÄŸmurun, selin, felaketin ne zaman geleceÄŸi belli olmuyor. Ben de ablamÄ± taÅŸkÄ±nlarda kaybetmiÅŸ biri olarak hakikatten bu konuda Ã§ok hassasÄ±m. 1 gÃ¼n 1 dakika oraya Ã¶yle bir sel gelir ki bÃ¼tÃ¼n sevdiklerinizi gÃ¶tÃ¼rÃ¼r.Â

* Trabzon'da devlet Ä±slah etsin diyorlar. 74 bin tane dere var sadece Trabzon'da. Cumhuriyet tarihinin 2-3 misli yatÄ±rÄ±mÄ±z var. Ama her tarafa yetiÅŸme imkanÄ±mÄ±z yok. Riskli alanlardan uzak duracaÄŸÄ±z.Â

* TarÄ±m sigortasÄ± Ã¶nemli. YÃ¼zde 50'sini devlet karÅŸÄ±lÄ±yor. TarÄ±m sigortasÄ± yaptÄ±ran iÃ§in gÃ¼zel ancak yaptÄ±rmayan bÃ¶yle durumlarda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. BÃ¶yle olaylar ne ilk olacak ne de son olacak. Ã‡oÄŸu zaman rastlamÄ±yor ama rastladÄ±ÄŸÄ± zaman Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemeyen kayÄ±plara sebep verebilir.Â

* 2020'de meteorolojik olaylar daha farklÄ± ilerleyecek. YaÄŸÄ±ÅŸlar daha fazla olacak. TarÄ±m sigortasÄ± oranÄ±nÄ± mutlaka artÄ±rmalÄ±yÄ±z.Â

* (SalgÄ±n hakkÄ±nda) Hem hububat, hem bakliyat, hem sebze, hem meyve hem de diÄŸer Ã¼rÃ¼nlerde yÃ¼zde 4-5 fazlalÄ±k bekliyoruz. YÃ¼ksek rakÄ±mlÄ± illerimizde, 21 ilde ekstra ekimler yaptÄ±k ki ne kadar sÃ¼receÄŸini biz de bilmiyorduk. Biz sanki 1 yÄ±l sÃ¼recek gibi CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n emriyle yaptÄ±k.Â

* (Fiyatlar hakkÄ±nda) GÄ±da enflasyonu normal enflasyonla beraber seyreder, normal enflasyonun yarÄ±m puan Ã¼zerindeyiz ancak ÅŸu anda anormal bir durumdayÄ±z. Biz sektÃ¶rleri olasÄ± bir pandemiye hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±k. Temel Ã¼rÃ¼nlerle ilgili hiÃ§bir sorun yaÅŸamadÄ±k. HiÃ§bir Ã¼rÃ¼nde rafta eksiklik olmadÄ±. Talep artÄ±ÅŸÄ± oldu.Â

* BazÄ± marketler 200 kamyon Ã¼rÃ¼n indirirken, bazÄ± marketler 800 kamyon indirdi. BirkaÃ§ Ã¼rÃ¼n hariÃ§ raflarda eksiklik olmadÄ±. TÃ¼m dÃ¼nyada TÃ¼rkiye konuÅŸuluyor. Herhangi eksiklik yaÅŸanmadÄ± diye. Mesela Miami'de bir arkadaÅŸÄ±m biz bir yumurta alÄ±yoruz haftaya alamÄ±yoruz, kalmÄ±yor diyor. Biz bunu hiÃ§ yaÅŸamadÄ±k.Â

* Hazine arazileri artÄ±k kÄ±ÅŸlÄ±k ekimler iÃ§in. Biz pandemiye ne bir ilk ne de son olacak gÃ¶zÃ¼yle bakmamÄ±z lazÄ±m. Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla ciddi bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±k. 400 bin hektara yaklaÅŸan kullanÄ±labilecek alan var. Biz inÅŸallah TÃ¼rkiye'deki Ã¼retimin Ã¼zerine Ã¼retim koymak istiyoruz.Â

* (Ä°sraf hakkÄ±nda) BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sahada olmasÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k faydalarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. TÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± da bu Ã§erÃ§evede yÃ¼rÃ¼teceÄŸiz.Â

* (Hal yasasÄ± hakkÄ±nda) Pandemi sÃ¼recinde Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. GÄ±danÄ± Koru'dan tutun dijital Ã§alÄ±ÅŸmalar. 18 milyon ton gÄ±da Ã§Ã¶pe gidiyor. Her Ã¼retilen 3 kilogramdan 1 kilogram Ã§Ã¶pe gidiyor. KampanyamÄ±zÄ±n Ã§ok baÅŸÄ±ndayÄ±z. BakanlÄ±ÄŸÄ±n kampanyasÄ± olmaktan Ã§Ä±karÄ±p milletin kampanyasÄ± yapacaÄŸÄ±z.Â Dijital pazar da kocaman bir aÄŸaÃ§ olacak.Â Sanayi ve tarÄ±mÄ± birleÅŸtirirsek Ã§ok iyi neticeler alacaÄŸÄ±z. Hedefimiz 14 bin civarÄ±nda Ã¼reticiyi 200 bine Ã§Ä±karmak.Â

* (GÄ±da Bilim Kurulu hakkÄ±nda) GÄ±dada birkaÃ§ Ã§eÅŸit terÃ¶r var. Bir tanesi Ã¼rÃ¼n yapÄ±yor, tÃ¼keticiye sunuyor, Ã¼rÃ¼n o deÄŸil. Ã–rneÄŸin bal. BalÄ±n iÃ§ine ÅŸurup katmak gibi. Her ay verilerimizi topluma sunuyoruz. Toplumda bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni kazandÄ±. Ãœretici de bu iÅŸin sahtekarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmayalÄ±m diyor. Bunla ilgili yasa tasarÄ±mÄ±z da var. AÄŸzÄ±mÄ±zdan midemize giden yolda en kolay rant saÄŸlanan bir yer. Kendi Pr'larÄ±nÄ± arttÄ±rmak gayesiyle yalanÄ±n da satmasÄ±yla farklÄ± farklÄ± ÅŸeyler sÃ¶ylÃ¼yorlar. 80'lerde doktorlar ayÃ§iÃ§ek yaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±lar.Â

*Â Hijyen noktasÄ±nda zorunluluklar getiriliyor. Kurban pazarlarÄ±nda uzun el sÄ±kÄ±ÅŸma en Ã§ok konu olan meselelerden. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z el sÄ±kÄ±ÅŸmadan dini vecibelerini yerine getirecek. 2019'da kasaplÄ±k hayvan gelmedi. Biz bunu gelir gelmez azaltacaÄŸÄ±z dedik. Ama bunun iÃ§in bir sÃ¼reye ihtiyacÄ±nÄ±z var. Gebe kalma ve doÄŸum durumlarÄ±ndan dolayÄ± 3-3,5 yÄ±llÄ±k zamana ihtiyaÃ§ var. Hem et hem de sÃ¼tte bir sorunumuz yok. KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±kla ilgili desteklerimiz sÃ¼rÃ¼yor. Åžu an 50 milyon civarÄ±ndayÄ±z, sene biterken 55 milyon hedefimiz. KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ arttÄ±rmaya yÃ¶nelik desteklerle her bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z iÃ§in 1 tane olmasÄ± amacÄ±mÄ±z. KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlar Ã§ok daha saÄŸlÄ±klÄ±, Ã§ok daha Ã¼retken. BÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ne kadar saÄŸlÄ±klÄ±ysa kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ daha saÄŸlÄ±klÄ±.

* (Dijital kÃ¼pe hakkÄ±nda) Bu cihaz hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± kurtaracak. BÃ¼yÃ¼kbaÅŸÄ±n Ã¶nce pilot uygulamasÄ±na baÅŸlayÄ±p sÃ¼recin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z.Â

* (Gerede projesi hakkÄ±nda) TÃ¼rkiye'nin en uzun iÃ§me suyu tÃ¼neli. 226 milyon memba suyu kalitesinde iÃ§me suyu saÄŸlanÄ±yor. 2050'ye kadar Ankara'nÄ±n iÃ§me suyu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± kaldÄ±rÄ±lacak. Sonbaharda aÃ§Ä±lacak. Barajlarda yÃ¼zde 10 civarÄ± geriden gidiyoruz. GeÃ§en sene iÃ§me suyunda yÃ¼zde 69'muÅŸ ÅŸu an 63 doluluÄŸumuz var. Sulamada yÃ¼zde 72'ymiÅŸ 62 olmuÅŸ. Enerji barajlarÄ±nda 68'den 69'a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ.Â Ankara'nÄ±n 11,5 aylÄ±k suyu var. Ä°stanbul'un 7 ay suyu var. Ä°zmir'in de 7,5 ay suyu var. Tabii hiÃ§ yaÄŸmur yaÄŸmazsa.Â

* Orman yangÄ±nlarÄ±yla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Rus helikopteri kiraladÄ±k. Ã‡ok ciddi hazÄ±rlÄ±klar yaptÄ±k. Orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±na yakÄ±nÄ± insan hatasÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±yor. MÃ¼jdemizi verelim yaÄŸlÄ± tohumlu bitkiler fark Ã¶demesi yapÄ±lacak. 700 milyon lira. AynÄ± zamanda 56 personel alacaÄŸÄ±z.Â

* Hobi bahÃ§eleriyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hobi bahÃ§eleri yasal deÄŸil. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za sesleniyorum. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z topraklar sizin deÄŸil. Yasal da deÄŸil. Ben maÄŸdur olmamalarÄ± iÃ§in bu fikirden uzak durmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorum. Zaten yasal deÄŸil. Bunla ilgili maÄŸdur olma durumlarÄ± ortaya Ã§Ä±kabilir.Â