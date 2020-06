Son dakika... Hangi ilin kaÃ§ aylÄ±k iÃ§me suyu var Barajlarda durum ne

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından notlar;

* (Sel hakkında) Öncelikle can kayıplarımız var. Onlara rabbimden rahmet diliyorum. Yurtdışında meteorolojik uyarılara daha çok dikkat ediliyor. Bir kere yurtdışındayken, uyarı geldi, herkes dağıldı. Uyarılara bakıyorum, bizim uyarmadığımız doğal afet yok. Ama bakıyorum yeterince dikkate alınmıyor.

* Özellikle uyarılar çok önemli. Özellikle kendimizi, evladımızı seviyorsak dere yataklarından uzak durmamız lazım. Yaşam alanı kurmamamız lazım. Yağmurun, selin, felaketin ne zaman geleceği belli olmuyor. Ben de ablamı taşkınlarda kaybetmiş biri olarak hakikatten bu konuda çok hassasım. 1 gün 1 dakika oraya öyle bir sel gelir ki bütün sevdiklerinizi götürür.

* Trabzon'da devlet ıslah etsin diyorlar. 74 bin tane dere var sadece Trabzon'da. Cumhuriyet tarihinin 2-3 misli yatırımız var. Ama her tarafa yetişme imkanımız yok. Riskli alanlardan uzak duracağız.

* Tarım sigortası önemli. Yüzde 50'sini devlet karşılıyor. Tarım sigortası yaptıran için güzel ancak yaptırmayan böyle durumlarda düşünüyor. Böyle olaylar ne ilk olacak ne de son olacak. Çoğu zaman rastlamıyor ama rastladığı zaman öngörülemeyen kayıplara sebep verebilir.

* 2020'de meteorolojik olaylar daha farklı ilerleyecek. Yağışlar daha fazla olacak. Tarım sigortası oranını mutlaka artırmalıyız.

* (Salgın hakkında) Hem hububat, hem bakliyat, hem sebze, hem meyve hem de diğer ürünlerde yüzde 4-5 fazlalık bekliyoruz. Yüksek rakımlı illerimizde, 21 ilde ekstra ekimler yaptık ki ne kadar süreceğini biz de bilmiyorduk. Biz sanki 1 yıl sürecek gibi Cumhurbaşkanımızın emriyle yaptık.

* (Fiyatlar hakkında) Gıda enflasyonu normal enflasyonla beraber seyreder, normal enflasyonun yarım puan üzerindeyiz ancak şu anda anormal bir durumdayız. Biz sektörleri olası bir pandemiye hazırlamıştık. Temel ürünlerle ilgili hiçbir sorun yaşamadık. Hiçbir üründe rafta eksiklik olmadı. Talep artışı oldu.

* Bazı marketler 200 kamyon ürün indirirken, bazı marketler 800 kamyon indirdi. Birkaç ürün hariç raflarda eksiklik olmadı. Tüm dünyada Türkiye konuşuluyor. Herhangi eksiklik yaşanmadı diye. Mesela Miami'de bir arkadaşım biz bir yumurta alıyoruz haftaya alamıyoruz, kalmıyor diyor. Biz bunu hiç yaşamadık.

* Hazine arazileri artık kışlık ekimler için. Biz pandemiye ne bir ilk ne de son olacak gözüyle bakmamız lazım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla ciddi bir çalışma yaptık. 400 bin hektara yaklaşan kullanılabilecek alan var. Biz inşallah Türkiye'deki üretimin üzerine üretim koymak istiyoruz.

* (İsraf hakkında) Bakanlığımızın sahada olmasının çok büyük faydalarını gördük. Tüm hazırlıklarımızı da bu çerçevede yürüteceğiz.

* (Hal yasası hakkında) Pandemi sürecinde çok çalıştık. Gıdanı Koru'dan tutun dijital çalışmalar. 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Her üretilen 3 kilogramdan 1 kilogram çöpe gidiyor. Kampanyamızın çok başındayız. Bakanlığın kampanyası olmaktan çıkarıp milletin kampanyası yapacağız. Dijital pazar da kocaman bir ağaç olacak. Sanayi ve tarımı birleştirirsek çok iyi neticeler alacağız. Hedefimiz 14 bin civarında üreticiyi 200 bine çıkarmak.

* (Gıda Bilim Kurulu hakkında) Gıdada birkaç çeşit terör var. Bir tanesi ürün yapıyor, tüketiciye sunuyor, ürün o değil. Örneğin bal. Balın içine şurup katmak gibi. Her ay verilerimizi topluma sunuyoruz. Toplumda büyük beğeni kazandı. Üretici de bu işin sahtekarlığını yapmayalım diyor. Bunla ilgili yasa tasarımız da var. Ağzımızdan midemize giden yolda en kolay rant sağlanan bir yer. Kendi Pr'larını arttırmak gayesiyle yalanın da satmasıyla farklı farklı şeyler söylüyorlar. 80'lerde doktorlar ayçiçek yağını yazdılar.

* Hijyen noktasında zorunluluklar getiriliyor. Kurban pazarlarında uzun el sıkışma en çok konu olan meselelerden. Vatandaşlarımız el sıkışmadan dini vecibelerini yerine getirecek. 2019'da kasaplık hayvan gelmedi. Biz bunu gelir gelmez azaltacağız dedik. Ama bunun için bir süreye ihtiyacınız var. Gebe kalma ve doğum durumlarından dolayı 3-3,5 yıllık zamana ihtiyaç var. Hem et hem de sütte bir sorunumuz yok. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili desteklerimiz sürüyor. Şu an 50 milyon civarındayız, sene biterken 55 milyon hedefimiz. Küçükbaş arttırmaya yönelik desteklerle her bir vatandaşımız için 1 tane olması amacımız. Küçükbaş hayvanlar çok daha sağlıklı, çok daha üretken. Büyükbaş ne kadar sağlıklıysa küçükbaş daha sağlıklı.

* (Dijital küpe hakkında) Bu cihaz hayvancılığı kurtaracak. Büyükbaşın önce pilot uygulamasına başlayıp sürecin hızlanmasını sağlayacağız.

* (Gerede projesi hakkında) Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli. 226 milyon memba suyu kalitesinde içme suyu sağlanıyor. 2050'ye kadar Ankara'nın içme suyu sıkıntısı kaldırılacak. Sonbaharda açılacak. Barajlarda yüzde 10 civarı geriden gidiyoruz. Geçen sene içme suyunda yüzde 69'muş şu an 63 doluluğumuz var. Sulamada yüzde 72'ymiş 62 olmuş. Enerji barajlarında 68'den 69'a çıkmış. Ankara'nın 11,5 aylık suyu var. İstanbul'un 7 ay suyu var. İzmir'in de 7,5 ay suyu var. Tabii hiç yağmur yağmazsa.

* Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Rus helikopteri kiraladık. Çok ciddi hazırlıklar yaptık. Orman yangınlarının yüzde 90'ına yakını insan hatasından çıkıyor. Müjdemizi verelim yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi yapılacak. 700 milyon lira. Aynı zamanda 56 personel alacağız.

* Hobi bahçeleriyle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Çünkü hobi bahçeleri yasal değil. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Aldığınız topraklar sizin değil. Yasal da değil. Ben mağdur olmamaları için bu fikirden uzak durmaları gerektiğini söylüyorum. Zaten yasal değil. Bunla ilgili mağdur olma durumları ortaya çıkabilir.