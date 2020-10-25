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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli: Yüzde 45 arttı

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Son dakika... Bakan Pakdemirli: Yüzde 45 arttı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam ettiriyoruz. Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 arttırarak 22 milyar liraya çıkardık. Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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