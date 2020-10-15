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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekler en az 2 bin lira olacak

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Son dakika... Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekler en az 2 bin lira olacak
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "(Tarımsal destekler) 2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Geleceğe Nefes Kampanyası tarihin en başarılı kampanyalarından birisiydi. 11 Kasım'da yine sahalarda olacağız, bu defa 35 ülkede aynı anda ağaç dikimleri yapacağız." dedi.

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