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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Pakdemirli açıkladı! Kuraklık hasar ödemeleri başlıyor
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli açıkladı! Kuraklık hasar ödemeleri başlıyor

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Son dakika... Bakan Pakdemirli açıkladı! Kuraklık hasar ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "TARSİM Diyarbakır’da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:

 

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