DHA
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Son dakika... Bakan Pakdemirli açıkladı! Kuraklık hasar ödemeleri başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "TARSİM Diyarbakır’da 25 milyon 200 bin TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak" dedi.
Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:
Kuraklıkla mücadelede çiftçimizin yanındayız.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 12, 2021
TARSİM Diyarbakır'da 25.200.000 TL kuraklık hasar ödemelerini 12-17 Temmuz arasında yapıyor.
Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak.
Dekar başı 18,3 TL poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılmış olacak.