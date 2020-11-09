Son dakika... Bakan Pakdemirli: 564 projeye 261 milyon lira hibe saÄŸlanacak

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, Avrupa BirliÄŸi (AB) KÄ±rsal KalkÄ±nma ProgramÄ± (IPARD-II) destekleri kapsamda 564 projeye 261 milyon lira hibe saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.



Pakdemirli, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nmayÄ± Destekleme Kurumunun (TKDK) uyguladÄ±ÄŸÄ± IPARD II programÄ± Ã§erÃ§evesinde yayÄ±mlanan 9. baÅŸvuru Ã§aÄŸrÄ± ilanÄ± kapsamÄ±nda uygun bulunan projelerin 2. grup sonuÃ§larÄ±nÄ±n belli olduÄŸunu aktardÄ±.



TarÄ±msal iÅŸletmelerin fiziki varlÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mlar sektÃ¶rÃ¼nden 79, Ã§iftlik faaliyetlerinin Ã§eÅŸitlendirilmesi ve iÅŸ geliÅŸtirme sektÃ¶rÃ¼nden 485 olmak Ã¼zere toplam 564 projeye yaklaÅŸÄ±k 261 milyon lira hibe desteÄŸi saÄŸlanacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Pakdemirli, "Bu hibe sayesinde yaklaÅŸÄ±k 438 milyon lira tutarÄ±nda yatÄ±rÄ±mÄ±n hayata geÃ§irilmesi hedefleniyor." ifadesini kullandÄ±.



Pakdemirli, desteklenecek alanlara iliÅŸkin ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:



"TarÄ±msal iÅŸletmelerin fiziki varlÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mlar tedbirinde, 18'i sÃ¼t Ã¼reten tarÄ±msal iÅŸletmeler, 45'i kÄ±rmÄ±zÄ± et Ã¼reten iÅŸletmeler, 16'sÄ± kanatlÄ± eti Ã¼reten iÅŸletmeler yatÄ±rÄ±mÄ±, Ã§iftlik faaliyetlerinin Ã§eÅŸitlendirilmesi ve iÅŸ geliÅŸtirme tedbirinde ise 342'si bitkisel Ã¼retim, iÅŸleme ve paketleme, 47'si arÄ±cÄ±lÄ±k ve arÄ± Ã¼rÃ¼nleri Ã¼retim, iÅŸleme ve paketleme, 29'u zanaatkarlÄ±k ve katma deÄŸerli Ã¼rÃ¼nler yatÄ±rÄ±mÄ±, 27'si kÄ±rsal turizm ve rekreasyon yatÄ±rÄ±mÄ±, 3'Ã¼ su Ã¼rÃ¼nleri yetiÅŸtiriciliÄŸi yatÄ±rÄ±mÄ±, 11'i makine parklarÄ± yatÄ±rÄ±mÄ±, 26'sÄ± yenilenebilir enerji yatÄ±rÄ±mÄ± olmak Ã¼zere toplam 564 projeye hibe desteÄŸi saÄŸlanacak. TKDK tarafÄ±ndan 2020 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde toplam hibe desteÄŸi 1,6 milyar lira olan 3 bin 924 proje desteklenmek Ã¼zere onaylandÄ± ve yatÄ±rÄ±mlar baÅŸlatÄ±ldÄ±."



Ã–te yandan, 9. baÅŸvuru Ã§aÄŸrÄ±sÄ± 2. grup kapsamÄ±nda onaylanan projeler www.tkdk.gov.tr web adresinde kamuoyuna aÃ§Ä±klandÄ±.