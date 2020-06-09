Son dakika... Bakan Pakdemirli: 2347 kişinin ataması yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ”2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından 2 bin 347 kişinin işe yerleştirme işlemlerinin yapıldığını duyurdu. Pakdemirli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
”2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olsun.”
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