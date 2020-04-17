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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.04.2020 - 12:31,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Pakdemirli: 129 milyon lira ödemeleri başlıyor

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Son dakika... Bakan Pakdemirli: 129 milyon lira ödemeleri başlıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "129 milyon TL çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün başlıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Çiğ Süt ve  Manda-Malak Destek Ödemeleri” ne ait açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında 2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar  liranın 10,5 milyar liralık kısmının ödemesini bu yılın ilk çeyreğinde  çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli  “Biz bu zorlu süreçte üreticimizin, yetiştiricimizin yanındayız.
Amacımız, salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine  tarlasının, işletmesinin başında olmasıdır. Onları desteklemeye devam  edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Bu çerçevede toplam 129 milyon TL’lik Çiğ Süt ve Manda-Malak Destek Ödemelerini 17 Nisan Cuma günü (bugün) saat 18.00’dan sonra  üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Tek seferde yatırılacak  destek miktarları

Çiğ Süt Desteklemeleri: 232 bin 223 üreticimizin 729 bin ton çiğ  sütü için 98 milyon TL,

Manda-Malak Desteklemeleri: 10 bin 994 yetiştiriciye, 113 bin baş  manda/malak için 31 milyon TL, şeklindedir. Tüm üreticilerimize  hayırlı olsun."

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