Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Bakan Özer talimat verdi! MEB personeline rekor promosyon artışı

Güncelleme Tarihi:

#Meb#Banka Promosyonu#Öğretmen
Son dakika... Bakan Özer talimat verdi MEB personeline rekor promosyon artışı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 11:41

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez teşkilatı personelinin banka promosyon ücretini 3 bin liradan 25 bin 500 liraya yükseltti. Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre; banka promosyon ücretleri 16 Kasım’da personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

Haberin Devamı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Vakıflar Bankası ile revize edilen banka promosyon sözleşmesine göre daha önce 3 bin lira alan Bakanlık merkez teşkilatı personeline 22 bin 500 lira daha ödenerek promosyon ücreti 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

Gözden Kaçmasın

Bakan Özer talimat verdi MEB personeline rekor promosyon artışıBakan Özer talimat verdi! MEB personeline rekor promosyon artışıHaberi görüntüle

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin TL ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla yeniden güncellendi.

MAAŞ PROMOSYONU 25 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023 tarihinde süresi dolacak olan maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilave edilerek revize edildi. Buna göre daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

Haberin Devamı

Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personeller ise bağlı bulundukları il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.

Gözden Kaçmasın

Güney Korede Cadılar Bayramı izdihamı... Felaketten canlı kurtulan öğrenciden kan donduran sözlerGüney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı... Felaketten canlı kurtulan öğrenciden kan donduran sözlerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meb#Banka Promosyonu#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde

BAKMADAN GEÇME!

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat
Otobüste yerini vermeyen kadından çok daha fazlası... Milyonların kahramanı gerçek Rosa Parksı gündeme taşıyan belgesel

'Otobüste yerini vermeyen kadın'dan çok daha fazlası... Milyonların kahramanı 'gerçek' Rosa Parks'ı gündeme taşıyan belgesel

#Rosa Parks
Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde