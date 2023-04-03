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Son dakika... Bakan Nebati: Kayıp falan değil sahadayız

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#Nureddin Nebati#Deprem#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 17:41

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hatay'da deprem bölgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Kayıp falan değil sahadayız. Birlikte enkazın başında olduk, birlikte enkazı kaldırdık. Urfa'da selle karşılaştığımızda ilk andan itibaren zorlukların üstesinden gelmek için çalıştık" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati "56 gündür devlet deprem bölgesinde görevli bakan olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kayıp falan değil sahadayız. Birlikte enkazın başında olduk, birlikte enkazı kaldırdık. Urfa'da selle karşılaştığımızda ilk andan itibaren zorlukların üstesinden gelmek için çalıştık. Ortalıkta görünmüyorsak depremzedelerin gözyaşlarına ortak oluyoruz, selzedeyle eşyalarını çıkarmaya gayret ediyoruz" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

DASK kapsamında 89 bin 262 dosya için 9 milyar lira ödeme yaptık. Afet bölgesinin imar ve ihyasını sağlamak için çalışmaları hızla sürdürüyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için 100 binden fazla konteyner kurulumu sağlıyoruz. Kalıcı konutların temellerini atmaya başladık. Hatay'da 3122 konutun yapımı için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Hatay'a 1000 yataklı en modern şehir hastanesini kazandırmayı hedefliyoruz. Riskli alanlarda yer alan yapıların kentsel dönüşüm limitlerini de artırıyoruz. 0,79 vade farkıyla 1 milyon 250 bin liraya kadar kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilecektir. 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılara da bu krediden yararlanmasını sağlıyoruz.

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"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 7500 LİRAYA YÜKSELTTİK"

Depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldık, bölgedeki mükelleflerin vergilerini erteledik. Bölgedeki esnaf ve sanatkarların kredilerini erteledik, yeni kredi imkanlarını devreye aldık. Depremin yaralarını sararken diğer yandan da milletin rahat nefes almasını sağlayacak tedbirleri hayata geçiriyoruz. En düşük emekli maaşını 5500 liradan 7500 liraya yükselttik. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerini 1100 liradan 2000 liraya yükselttik.

Bugün Hatayımızın kardeşlik şehri olduğunun farkındayız. En büyük gücümüz buradaki kardeşlerimiz. Türkiye insanıyla güçlü bir devlettir.

"KAYIP FALAN DEĞİLİZ, SAHADAYIZ"

56 gündür devlet deprem bölgesinde görevli bakan olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kayıp falan değil sahadayız. Birlikte enkazın başında olduk, birlikte enkazı kaldırdık. Urfa'da selle karşılaştığımızda ilk andan itibaren zorlukların üstesinden gelmek için çalıştık. Ortalıkta görünmüyorsak depremzedelerin gözyaşlarına ortak oluyoruz, selzedeyle eşyalarını çıkarmaya gayret ediyoruz. Maalesef bu çalışmaları yaparken de köpek balıklarıyla da uğraşmaktan uzak durmuyoruz. Bir taraftan onlarla uğraşıyor bir taraftan da Ramazan gününde kardeşliğimizi güçlendirmesi için Allah'a dua ederek yolumuza devam ediyoruz.

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#Nureddin Nebati#Deprem#Hatay

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