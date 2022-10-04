Bakan Nebati: BM ülkelere politika değiştirme çağrısında bulundu

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Elde ettiğimiz tüm kazanımların üzerini örtmek için sürekli gündemi çarpıtacak malzeme arayışında olmaya devam ediyorlar. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde ayağa kalkan milletimiz sinsi kumpaslara ve kirli darbe girişimlerine nasıl geçit vermediyse bu ekonomi tetikçilerine de asla prim vermeyecektir" dedi.

Bakan Nebati LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

Nebati "Pandemiyle başlayıp savaşla devam eden süreç küresel ekonomide birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüm dünyada enflasyonist baskılar tırmandı. Enflasyonla mücadele etmek için merkez bankaları finansal sıkılaştırmaya gitmiş ve resesyon risklerinin artmasına neden olmuştur. ABD bugün teknik olarak resesyondadır" ifadelerini kullandı.

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Dünya ekonomilerinin resesyona girdiği dönemde Türkiye Ekonomi Modeli'nin farklılıkları ortaya çıkardığını belirten Nebati "Dünyada bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizler küresel tehditleri fırsata çevirmek için Türkiye Ekonomi Modeli'ni kurgulayıp hayata geçirdik. Modelimizin temel amacı sürdürülebilir patikaya girmesini sağlamak ve uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Yapılan hizmetlerle şahlanan Yalovamızın yüksek nitelikli istihdamını takdir ediyorum. Şehrimiz, İstanbul, Bursa ev Kocaeli gibi metropollere yakınlığıyla eşsiz konumda yer alıyor. Ne mutlu ki bugün de ülkemiz için bu tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz.

2002 yılında 16 milyon dolar olan ihracatını 2022 Ağustos itibarıyla 51 kat artırarak 835 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi başarmıştır.

Pandemiyle başlayıp savaşla devam eden süreç küresel ekonomide birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tüm dünyada enflasyonist baskılar tırmandı. Enflasyonla mücadele etmek için merkez bankaları finansal sıkılaştırmaya gitmiş ve resesyon risklerinin artmasına neden olmuştur. ABD bugün teknik olarak resesyondadır.

BM, muhtemel resesyonun önlenmesi için gelişmiş ülkelere politikalarını değiştirme çağrısını yapmış bulunuyor.

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Son zamanlarda hemen her gün ifade ettiğimiz politikaları BM çağrı yaparak tekrar ediyor. Savaş nedeniyle ülkelerin gıda arz güvenliğine yönelik endişeler artarken fiyatlarda baskı oluştu.

Dünyada bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizler küresel tehditleri fırsata çevirmek için Türkiye Ekonomi Modeli'ni kurgulayıp hayata geçirdik. Modelimizin temel amacı sürdürülebilir patikaya girmesini sağlamak ve uzun vadede orta gelir tuzağını aşmaktır.

Salgın sonrasında dünya ekonomisi önemli bir değişimden geçerken bu dönüşümü yakından takip ediyor ve tüm adımları atmaya devam ediyoruz.

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Dünyanın dört bir yanından saygın akademisyenlerle bir araya geldik. 2 dolu günü birlikte geçirdik. İstişare ve paylaşımlar bizlere Türkiye Ekonomi Modelimizin ne kadar isabetli bir adım olduğunu teyit etmiştir. Zirvede tedarik bakımından günümüzde bölgeselleşme eğiliminin ağırlık kazandığı ifade edilmiştir. Ülkemizin önemli bölgesel tedarik merkezi haline gelmesini açıkça görmüş olduk.

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Sürdürülebilir büyüme odaklı modelimizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat tarafında son derece pozitif sonuçlar verdiğine şahitlik ediyoruz. Yüksek büyüme performansını 2022 ilk çeyreğinde de sürdüren Türkiye büyüme sağlayarak salgın öncesi dönemden bugüne G20 ülkeleri içinde en iyi performans gösteren ülkelerden biri olmuştur.

Geçen yıl istihdam artışımız 2,1 milyon kişi olurken 7 ayda 613 bin kişilik ek artışla OECD üyeleri ülkeler arasında salgın dönemi öncesine göre istihdamını en fazla artıran ülke olmayı başarmıştır. İhracatımız 256 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştır.

Kurumlar vergisinde güzel ödemeler yapıyorsunuz, demek ki kazanıyorsunuz. Bizim Türkiye Ekonomi Modeli'nin taşıyıcıları da sizlersiniz.

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Tekstil ve hazır giyim sektörünün yüksek istihdam sağlamasının yanında ihracat odaklıdır. Sektördeki birçok firma sınırları aşarak yurt dışında mağazalar aşmaya başladılar. Sınırları aştığınızda Türkiye güçleniyor. Çünkü sınırları aşmanın sonu Türkiye'nin Yüzyılı'dır. Bu yıl Türkiye'nin yüzyılı olacak.

Girişimcilerimizin diğer sektörlerdeki yatırımlarını artırarak üretim ekonomisi olma hamlesini güçlendireceğini ve büyüme fırsatlarını en iyi şekilde değerlendireceğine inancım tamdır.

Başarılarımız diğer ülkelerle kıyaslandığında parmakla gösterilecek seviyededir. Söylediklerimiz birileri tarafından manipüle edilebilir. Bu ülkeden çıkan çağrılar da mutlaka aynı frekansta buluşacak.

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Elde ettiğimiz tüm kazanımların üzerini örtmek için sürekli gündemi çarpıtacak malzeme arayışında olmaya devam ediyorlar. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde ayağa kalkan milletimiz sinsi kumpaslara ve kirli darbe girişimlerine nasıl geçit vermediyse bu ekonomi tetikçilerine de asla prim vermeyecektir.

Bu odaklar milletimizin karşısında hiçbir başarı elde edemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Sizlerle birlikte ülkemize yeni tesisler kazandırıyor, küresel tehditleri fırsata çevirmek için inançlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

Dönüşen yeni dünyada Cumhurbaşkanımız ve milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı yazmaya devam ediyoruz.

Hem alaylı hem de mektepli olarak üniversite hocasıyla konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi de iyi biliriz. Manipülatif, spekülatif sözlerinizi devam ettirin. Havuzunuzda çırpınmaya devam edin. Biz teorisinden de uygulamasından da çıktılarıyla da Türkiye Ekonomi Modeli'nin sadece Türkiye değil, dünyaya büyük bir örneklik teşkil edeceğini biliyoruz.