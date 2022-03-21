Son dakika… Bakan Nebati: 15 yılda tamamlanacak projeleri 2 yılda bitireceğiz

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Bakan Nebati’nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"20 ARALIK'TA DÖVİZ ALANLAR CİDDİ ZARARA UĞRADI"

Eksi enflasyon alışmış ekonomiler çift hanelere gelen enflasyon oranları ile ciddi problemler ile karşı karşıya. Şimdi dünya ülkeleri bu 1973 kriziz sonrasındaki travmatik duruşu çok iyi bildiği için sert tedbirler alamıyorlar. Orta karar üzerinden gidecekler. 2022 yılı sadece Türkiye’de değil dünyanın taamında enflasyon bir sorun olarak gözükecek. Geçen yıl artan kuralar nedeniyle fiyatlamada bir davranış bozukluğu meydana geldi. İhanete varan söylemlerle Türk Lirasının değerinin düşmesi noktasında abartılı bir şekilde adeta iteklediler.

20 Aralık'ta döviz alanlar ciddi zarara uğradı, Türkiye gerçekleri ile çatışan, çelişen söylemlere bakmayın. Sosyal medya hesapları aynı manipülasyonu Ayçiçek yağı konusunda da yaptı. Bugün birçok insanın evinde maalesef 1 yıl yetecek kadar stok var. Lütfen davranışlarınızı ülke ekonomisinin gerçeklerine ve bizim söylemlerimiz göre şekillendirin.

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'15 YILDA TAMAMLANACAK PROJELERİ 2 YILDA BİTİRECEĞİZ'

Dünyanın karşı karşıya kaldığı gıdaya yönelik sorunları kendi kendine yeten Türkiye’de aha hızlı şekilde giderelim istiyoruz. Bunun içinde disiplinin bozmayacağız. Taviz vermeyeceğiz.

Biz 253 proje ile 830 bin hektar alanı sulamaya hızlı bir şekilde toprağı suya kavuşturacağız. Maliyeti 90 milyar lira ve 2 yıl içinde bitecek. Sulanacak alan 8 milyon 300 bin dönüm. Bu alan bütün Türkiye’de. Bütün Türkiye’yi kapsayacak şekilde tarımsal sulamaya kavuşturacağız. Mevcut koşullarda 15 yılda tamamlanacak projeleri dediğim gibi iki yılda bitireceğiz.

Toplam gelir 1 trilyon 103 milyon lira. Protokoller hazırlandı, işlemler yapıldı, aslanlar gibi Ziraat Bankamız var. Ben yerimde duramıyorum. Bir çiftçi olarak heyecanlıyım. Bir vatandaş olarak heyecanlıyım. Kredi veren Ziraat Bankası kullanan TOKİ, finansman maliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı. Yapım maliyetleri DSİ’ye ait. Kredi koşulları 2 yıl geri ödemesiz toplam 7 yıl vade.

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Bunu yaparken bizim bitmiş barajlarımız var, göletlerimiz var, suyumuz hazır. Su bu devletin imkanları ile biriktirildi. Göletler yapıldı. Şimdi toprak kullanımına gitmiş olacak. Çok önemli ve ayrıntıları her milletvekili ile paylaşacağımız alanlar.

Suyumuzu toprağa kavuşturduk. Enerjiye ihtiyacımız var. Kaynağımız güneş. Güneş enerji sistemlerini inşallah hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz.

"GES VE SULAMA KANALLARI PROJESİNİN YATIRIM TUTARI 94 MİLYAR LİRADIR"

Ülkemiz güneş enerjisinde yüksek potansiyele sahipken mevcut durumda bu potansiyeli yeterince kullanamadığı aşikâr. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı da yüzde 4’ten yüzde 4.5’e çıkmış olacak. Çiftçilerimizin enerji maliyetlerinin ağırlığı üzerlerinden alınmış olacak. Güneş enerjisinden faydalanan bir kitle var görüyoruz. Enerji Bakanlığı’mız çok güzel hazırlıklar yaptı.

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GES ve sulama kanalları projesinin yatırım tutarı 94 milyar liradır. Çiftçilerimiz ihtiyacı olan elektriği kullanacak, fazlasını satarak gelir elde edecek.

Bin megavatlık bir kurulu günü maliyeti 500 milyon dolar. TL karşılığı 7 milyar lira. Şimdi 2 yılda sübvanse ettiğimiz miktar ile çiftçilerimiz elektriklerini kendileri üretecek fazlasını da satacak. Çiftçilerimize elektrik faturasında yüzde 70 tasarruf sağlayacak.

KILIÇDAROĞLU'NA: BU İŞLER 'BEN ELEKTRİĞİ BEDAVA DAĞITACAĞIM' DEMEKLE OLMUYOR

Dönem tarımdan en yüksek verimliliği elde edilecek her türlü aracın kullanıldığı bir dönem. Bununla ilgili ziraat odalarımız öncülük yapmalı. 2 yıllık salgın ve kriz emtia fiyatlarını ne hale getirdi. Hükümet proaktif davranıyor ve 94 milyar liralık bir paketle geliyor. Sularımızı ve güneşimizi kullanacağız. GES kurulumunda Ziraat Bankası kanalıyla bir yıl ödemesiz 8 yıl vadeli kredi imkânı sunacağız. Bu işler 'ben elektriği bedava dağıtacağım' demekle olmuyor. Çözümle geleceksin. İşte rakamlar burada.

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Ben 94 milyar liranın kaynağını gösteriyorum. Hayal satmak bize yakışmaz, gerçeği pazarlamak bize yakışır. Alternatifiniz varsa buyurun gelin söyleyin. Öyle gelip bu salonlarda 'onu bedava yapacağım, bunu böyle yapacağım… 'Yok öyle bir dünya. Bunu kendi sahip olduğun belediyelerde açıklasana. Git Ankara’da açıkla, İzmir’de açıkla.

KREDİ ÜST LİMİTLERİ 2 KATINA ÇIKARILDI

Ziraat Bankası ile konuştuk. Hayvansal, bitkisel üretim ve diğer zirai konularla ilgili olmak üzere kredi üst limitlerini iki katına kadar artırdık. Bundan sonrası size kalmış. Siz isteyeceksiniz biz yapacağız. 94 milyar lira ciddi bir rakamdır, 1000 megavat GES önemli bir tutardır. Çok kısa bir süre içerisinde bunların yansımalarını da hep beraber görmüş olacağız. Bunu karşılayacak iradeyi koyan bizleriz. Sonbahara geldiğimizde bunların yansımalarını görmüş olacağız. GES yatırımcılarına özellikle istirhamım var, fiyatlarınızı asgariye çekin, bu fiyatları çiftçilerimizden faydalandırın. Ziraat Bankası’na söyleyeceklerim var işleri kolaylaştırın. Çiftçilerimiz, hızlı bir şekilde uyum sağlayın.