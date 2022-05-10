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Son dakika: Bakan Nebati'den net mesaj: Fırsatçılara asla müsamaha göstermeyeceğiz

#Nureddin Nebati#Konut#Fahiş Fiyat
Son dakika: Bakan Nebatiden net mesaj: Fırsatçılara asla müsamaha göstermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Konut Finansmanı Projesi'yle ilgili fırsatçılara geçit verilmeyeceğini açıkladı. Bakan Nebati, "Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

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Fahiş fiyat artışlarına karşı asla müsamaha gösterilmeyeceğini açıklayan Bakan Nebati'nin paylaşımı şöyle:

* Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır.

* Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.

* Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz.

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* Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz.

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#Nureddin Nebati#Konut#Fahiş Fiyat

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