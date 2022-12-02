Son dakika... Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlatılmıştır

Haberin Devamı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin çalışmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile emekli olacakların işverene oluşturacakları kıdem tazminatı yükünün Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılanması için kredi paketi çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız (@csgbakanligi) tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız (@csgbakanligi) tarafından çalışmalar yapılmaktadır. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 2, 2022

Haberin Devamı

"EYT'LİLER ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Haberin Devamı

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol "EYT konusunda hem çalışan hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak düşünceler olduğunu biliyoruz. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerisi olarak sunmayı seven teşkilatız. EYT kapsamında da benzer yaklaşımımız var. Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanların SGK ve işveren primi artıyor. Yüzde 80'in üzerindeki EYT'liler iş hayatına devam etmek istiyor. Devletten maaş almak ve işletmede çalışmak istiyor. Çok sayıda işveren istihdamı devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun kaybolmamasını istiyoruz. Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek" dedi.

Haberin Devamı

“UZUN SÜREDİR TALEPLER ARASINDAYDI, BAKANIMIZ MÜJDE VERDİ”

Akkol "Emekli olacak çalışanlarla ilgili finansman söz konusu. Yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün emekli olurlarsa finansman sorunu oluyor. Uzun süredir talepler arasındaydı. Bakanımız müjde verdi. KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Kıdem tazminatlarıyla ilgili uygun kredi faizleriyle işverenlere destek olunacak. Kritik sektörlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda sorunlar oluyor. Ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.