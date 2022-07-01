Son dakika... Bakan Nebati: Kredinin dövize gidişine izin vermeyiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Diyarbakır'da BDDK'nın attığı adımlara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, BDDK kararıyla kredilerin dövize gitmeyeceğini ve yatırıma yöneleceğini söyledi.

Bakan Nebati’nin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

9 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız o günkü toplam değer 2,5 milyarı bulan açılışı burada gerçekleştirdi. Yüzlerce eseri Diyarbakır hizmetine Ak Parti iktidarımız taşıdı.

Diyarbakır bugün ülkemizin en geniş tarım arazilerine sahiptir. Bizde bu bereketli topraklarda üretimin daha da artması için Diyarbakırlı çiftçilerimize destek vermeye devam ediyoruz.

Tarımda modern sulamanın her bakımdan önemli olduğunu biliyoruz. Bölgemizde Atatürk Barajından sonra en büyük sulama alanı olan Silvan Barajının inşaatını bu yılın sonuna kadar tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

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Diyarbakır da sanayi ve üretim kapasitesinin artmasını arzu ediyoruz.

Önemli bir ihracat üssü olmaya aday bir ilimiz. Daha çok potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Sizlere iş çok düşüyor. Siz isteyeceksiniz biz zaten veriyoruz.

Çok açık ve netiz. Ancak ihracatı, üretimi artıracak istihdam sağlayacak bütün üreticilerimiz için kapımız sonuna kadar açık.

2002 yılında dış ticaret veren Diyarbakır, şu an dış ticaret fazlası veriyor. Buna bir ivme kazandıracağız. Diyarbakır’a en az 1 milyar dolarlık ihracat yapması yakışır.

2020 yılının nisan ayına göre Türkiye 5 milyon yeni istihdam sağladı. Bu bir rekordur. Öldük bittik diyenlere bir kapaktır.

Türkiye ihracatını da gün be gün artırılıyor. Yıl sonu hedeflediğimiz 250 milyar dolar. Ulaşacak mıyız? Daha erken ulaşacağız. Çünkü düzenli olarak her ay rekor kırıyoruz.

BDDK'NIN ADIMLARI

BDDK düzenlemesinin amacı açık. Üretim yapın, istihdam oluşturun dövize yatırım yapmayın. BDDK çok açık şekilde ‘ticari kredi alıyorsanız bunu size üretken işlerde kullanmanız için veriyoruz.’ diyor. Liralaşma politikamız var, bu çok net. Asıl sorun 2002’de toplanan 100 TL’nin 86 TL’si faize gidiyorken bugün 15 TL’si gidiyor. Asıl dert onların. Asıl karamsarlık nedeni ranttan üretim ekonomisine geçmemiz. Karamsarlar daha karamsar oluyor. Artık para kazanmak için üretmek zorunda… Üretmek zorunda kaldıkları için de karamsarlık yayıyorlar. Alayım parayı yüksek faize, dövize gideyim… Üretime giderken de.. Yok böyle bir dünya, yok böyle bir Türkiye. Ülkemizin çıkarlarına uygun gitmeye devam edeceğiz.

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Asgari ücret belirleniyor. Belirlendiği anda da Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır.

Bu dönemde topladığımız verginin yüzde 43'ü gelir ve kazanç üzerinden alınmıştır. Dolaysız vergilerin toplam gelir içindeki payı artıyor.

Kendimize güveniyoruz. Birlik içinde verilmesi gereken mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de biliyoruz. Krizlerden nasıl güçlenerek çıktıysak bugün de oluşan koşulların türlü fırsatlar yarattığını, her zorlukta bir kolaylık vardır. Biz kötümser değiliz, iyimseriz, iyimserlik rahmani, kötümserlik şeytani vesvese verir.