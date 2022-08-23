Son dakika... Bakan Nebati: Dar gelirliler için iki yeni destek geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dar gelirli vatandaşlara müjde verdi ve iki yeni destek paketi için çalışmaların başladığını belirtti. NTV'de açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, Türkiye'nin ikinci çeyrekte büyümesinin yüzde 7.3'ün üzerine çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

KYK borçlarına ilişkin olarak da Ekim ayında Meclis açılınca torba yasa kapsamında sorunların çözüleceğini ifade etti.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Salgında Türkiye küçülecek dendi, Türkiye üretim merkezi. Reel sektörümüz bu konuda müthiş. Türkiye'de kamu yönetimi belli amaç doğrultusunda hareket ediyor. İç ticaret ve dış ticaret arasında denge ile giden bir büyümeyi yakalamış durumdayız. İkinci çeyrekte yüzde 7,3'ten fazla büyüme bekliyoruz.

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Türkiye tam bir üretim merkezi, reel sektörümüz bu konuda müthiş, kamu yönetimi belirli bir amaç doğrultusunda hareket edip, ihracat odaklı yapıyı gerçekleştirebilecek noktada.

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Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin ardından zincir marketlerin de indirim yapmasını bekliyoruz.

DAR GELİRLİLERE DESTEK

4 milyon haneye doğal gaz ve elektrik desteği veriyoruz, 2022 yılında dar gelirlilerin doğal gaz ve elektrik kullanabilmeleri için 142 milyar TL'den vazgeçtik, şu anda Dünyada en fazla destek veren ülkelerin başında geliyoruz.

Dünyadan en çok hane halkını destekleyen, doğal gaz üreticisi olmayıp da destekleyen ülkeyiz. Yüzde 82'ye kadar desteklemeler söz konusu. Sadece doğal gaz ve elektrik düzenlemesi yapmadık. Kiralarda da yüzde 25'lik artış sınırı getirdik, bir miktar rahatlama sağladık. Gerek konut gerek kiralarda da normalleşme kendine gelmeye başladı. Ücretlerde yüzde 50'lik artış sağladık. Salgın döneminde dar gelirliler oldukça rahatladılar.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi yapılacak. Biz de KGF üzerinden de konut üretiminde desteklerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz.

Dar gelirlilerin sıkıntılı durumları var. İlgili bakanlıklarımızla çalışma gerçekleştirdik, son rötuşlar yapıldıktan sonra açıklanacak. Dar gelirliler için iki yeni destek için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak.

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ÖĞRENİM KREDİSİ DÜZENLEMESİ

(KYK kredileri hakkında) Ekim ayındaki ilk Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer müjdesini açıklamadığımız alanlar dahil olmak üzere torba yasada bunları çözeceğiz.