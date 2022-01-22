Son dakika... Bakan Nebati'den önemli istihdam, enflasyon ve faiz mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Toplantı saat 14.30’da başladı. Toplantıda Bakan Nebati’nin, Türkiye Ekonomi Modeli’ni anlatması ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Bakan Nebati, istihdamda kayıpların telafi edildiğini söyledi. Nebati, birçok ülkede politika faizinin manşet enflasyonun altında olduğunu ve kredilerdeki ılımlı artışın devam ettiğini belirtti.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

İstihdamda salgın nedeniyle oluşan kayıplar telafi edildi. Türkiye G-20 ülkeleri içinde en hızlı toparlanan ülke. Pandemi döneminde artan enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimizdir. Birçok ülkede politika faizi manşet enflasyonun altındadır. Reel kesim döviz pozisyonu azalıyor. Kredilerde artış ılımlı seyrediyor.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, şunları söyledi;

Küresel ve ulusal düzeyde çok hareketli ekonomi dünyası son dönemde. Bakanlığın da toplantısı son derece önemli. Bu tür buluşmalarla alınan ekonomi adımlarının anlatılması ve kabulünün sağlanması açısından çok önemli.

Son dönemde pandemiyle, kurdaki oynaklıkla yeni enstrümanlar gündeme getiriliyor. Kur korumalı mevduat sistemi gündeme getirildi. Bunun topluma çok iyi anlatılması lazım.

160 milyar liraya yakın bir geçiş oldu. Hem yastık altından hem de bankalardaki döviz mevduatlarından... Öncelikle iş dünyası ve akademisyenlerle paylaşılması çok önemli. Bu tür toplantıların arttığını göreceğiz.

Yabancılara dönük algının iyi anlatılması lazım. Küresel çapta Fed'in atacağı adımlar var. Çok iyi bilinmesi lazım. Bu tür toplantıların devam etmesi ülkenin risk primini değiştirecektir. Çünkü bu algıyla alakalı bir durum. Oynaklığı gidermiş olursunuz.

Bankalarla, yatırımcılarla yapılacak bu tür toplantıların arttırılması önümüzdeki döneme daha pozitif bakmamızı sağlıyor.