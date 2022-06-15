Son dakika... Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor

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Türkiye'de merkezi bütçe Mayıs ayında 144 milyar lira, 161.9 milyar lira da faiz dışı fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Nebati Türkiye'nin kamu maliyesi alanında birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini söyledi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.

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Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.

2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 144 milyar lira fazla verdi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyurdu. Buna göre Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 173,8 milyar lira, bütçe gelirleri 317,8 milyar lira ve bütçe fazlası 144 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 155,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 161,9 milyar lira oldu.



OCAK-MAYIS DÖNEMİ BÜTÇE FAZLASI 124,6 MİLYAR LİRA



2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 959,8 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 84,4 milyar lira ve bütçe fazlası 124,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 837,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 246,5 milyar lira olarak açıklandı.