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Son dakika... Bakan Nebati: BIST 100 tarihi rekora imza attı

#Nureddin Nebati#Borsa İstanbul#Rekor
Son dakika... Bakan Nebati: BIST 100 tarihi rekora imza attı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da peşpeşe gelen rekorlara yönelik sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

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BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ REKOR

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi dün günü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı. Endeks 14,65 puan artışla 2 bin 463 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,12 azalırken, holding endeksi de yüzde 1,43 değer kazandı.

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#Nureddin Nebati#Borsa İstanbul#Rekor

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