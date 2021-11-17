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Son dakika... Bakan Muş'tan önemli büyüme açıklaması

#Mehmet Muş#İhracat#Ekonomi
Son dakika... Bakan Muştan önemli büyüme açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir" dedi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Muş 2021 yılında ihracatın 211 milyar doları aşmasını öngördüklerini söyledi. Bakan Muş ayrıca "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir" açıklamasında bulundu.

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Muş "Yıl sonunda Orta Vadeli Ekonomi Planı hedefimiz olan 21 milyar dolardan daha düşük cari açık vereceğimizi değerlendiriyoruz" dedi.

AB TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİN REVİZE ETTİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geride kalan haftada Türkiye ekonomisinin 2021 yılı Büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 9'a yükseltmişti.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin 2021'de yüzde 9, 2022 ve 2023'te yüzde 4 oranında büyüyeceği tahmin edilmişti.

Türkiye'ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda ise Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

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Öte yandan EBRD Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5,5'ten yüzde 9'a yükseltilirken, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, "Türkiye geçen yıl pozitif büyüme kaydedebilen birkaç ekonomiden biri olmayı başardı. Türkiye'nin bu yıl yüzde 9 civarında büyüyeceğini, gelecek yıl ise daha sürdürülebilir seviye olan 3,5 oranına geri döneceğini öngörüyoruz" dedi. Kelly, “Türkiye'nin salgın sonrası bağlamda bölgesel ve uluslararası bir üretim merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu kesinlikle düşünüyorum.” ifadesini kullanmıştı.

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İHRACAT CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRIYOR

2021 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 20,17 artarak 20 milyar 807 milyon dolar, ithalat yüzde 12,97 artarak 22 milyar 270 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 16,33 artarak 43 milyar 77 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise 215.7 milyar dolar oldu.

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#Mehmet Muş#İhracat#Ekonomi

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