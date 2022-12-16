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Son dakika... Bakan Muş'tan ihracat açıklaması: Hedefin altında kalmayacağız

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Muş#İhracat#Ekonomi
Son dakika... Bakan Muştan ihracat açıklaması: Hedefin altında kalmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 10:49

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracata geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız" dedi.

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Türkiye İhracatçılar Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş herkesin basiretli şekilde davranması gerektiğini söyledi. Bakan Muş "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracata geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Yüksek fiyattan alınan emtialar zararına kimler yaptı bilmiyorum, yaptıklarıyla baş başa kalacaklar. Yapanlar varsa. Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracata geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız. Gümrüklerdeyiz, sınır kapılarındayız. Kayıt dışı, sahte, bandrolsüz, düşük vergili, düşük faturalı önce bunlara müdahale ediyoruz. Bazılarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. En son 86 bin şişelik yakalama oldu. Sahte bandrol kullanılıyordu. Devletin alacağı verginin farklı yollarla devlete ödenmemesi anlamına geliyor. Halk sağlığı boyutu var. Sağlığı koruma görevimiz de var. Standartlara uygun şekilde ürün tüketmelerini temin etmemiz gerekiyor. Oradaki mücadelemiz kararlı şekilde devam ediyor. Teknik kapasitemize çok yatırım yaptık. Yazılım konusunda TÜBİTAK'la yaptığımız çalışmalar var. Bunu da minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz, kaçakçılık faaliyetlerini.

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Avrupa Mutabakat Eylem Planı bu. 2053 yılında sıfır karbon, sıfır emisyon hedefimiz var. Türkiye'nin elektrik ve enerji üretimine bakıldığında yeşil olmayan enerjisi yok. Hidroelektrik, yenilenebilir var, doğal gaz var. Kömüre dayalı çok az elektrik üretimi söz konusu. Nükleer geliyor şimdi. Geçmiş geçmişte kaldı. Yeni dönemde yapalım. Kirlenen kirlendi diyorlar. Bunun bir tarife dışı engele dönmemesi gerekiyor. Rekabet unsuru olarak kullanılmaması gerekiyor. Fahiş fiyatlar konusunda gerekli adımlar atılıyor.

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#Mehmet Muş#İhracat#Ekonomi

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