MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bakan Muş'tan müjde! İstihdam ve ticareti artıracak hamle
GeriEkonomi Son dakika... Bakan Muş'tan müjde! İstihdam ve ticareti artıracak hamle
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.09.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Muş'tan müjde! İstihdam ve ticareti artıracak hamle

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Muş'tan müjde! İstihdam ve ticareti artıracak hamle

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'in Bergama İlçesi'nde Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacak olan serbest bölge kurulumları devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

Bakan Muş duyurdu... Yıl sonuna kadar yüzde 35 indirim yapılacak
Bakan Muş duyurdu... Yıl sonuna kadar yüzde 35 indirim yapılacak

İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata yönlendirmek, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

Bakan Muştan OVP değerlendirmesi: Cari açığın azalmasına önemli katkı sağlayacağız
Bakan Muş'tan OVP değerlendirmesi: Cari açığın azalmasına önemli katkı sağlayacağız

"İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı’na yaklaşık 20  km. mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar  ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle, İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz.

Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik  yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgelerin  kurulması çalışmalarına devam ediyoruz.

Buradaki temel amacımız  serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak."

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi