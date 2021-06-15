Son dakika... Bakan Muş'tan Gümrük Birliği açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Brüksel'de Türkiye ve AB ticari ve ekonomik ilişkilerine dair gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, "AB ile görüşmelerde ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük süreç Türkiye ile AB'nin ticari alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır" dedi.

"Ülkemiz ve AB'nin serbest ticaret anlaşmaları arasındaki artan farkın ayrıca ülkemizin AB karar alma mekanızmalarında yeterince yer almamasının Gümrük Birliği'nin işleyişinde yarattığı sorunları ve çözüm beklentilerimizi gündeme getirdik." dyen Bakan Muş, "Önümüzdeki dönemde gümrük birliğinde her iki tarafın karşılaştığı yapılsal ve ticari sorunların daha yakın iş birliği ve diyalog içerisinde ele alınması noktasında muhataplarımızla hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

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