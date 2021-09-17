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Son dakika... Bakan Muş'tan fahiş fiyat ile mücadele açıklaması

#Fahiş Fiyat#Mehmet Muş#Fiyat Denetimi
Son dakika... Bakan Muştan fahiş fiyat ile mücadele açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere yaptığı açıklamada fahiş fiyatlar ile mücadele ile ilgili ipuçları verdi. Bakan Muş hal işleyişi ile ilgili şikayetler olduğunu belirtirken "Değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Muş, "Denetimleri artırdık, amaç kurallı ticaret. Yaptırımları çok ağır olacak." açıklamasında bulundu.

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Market ve hallerde fiyatlardaki artışlar mercek altındaydı. Ticaret Bakan Mehmet Muş gazetecilere yaptığı açıklamada atılacak adımlar ve denetimlerle ilgili vatandaş şikayetlerini dikkate aldıklarını ifade etti. Muş, "Bir ayda bitecek değil, amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek" ifadesini kullandı.

Hal işleyişi ile alakalı şikayetler olduğunu belirten Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz çalışmamız var olgunlaştıkça kamuoyu ile paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Asıl meselenin fiyat artışlarından ziyade kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt almak istiyoruz" ifadesini kullandı.

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OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Otomotiv sektöründe artan şikayetlerin sorulduğu soru ile ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini ifade ederken bu konuda da vatandaşların ÖTV indiriminden sonra şikayetleri olduğunu belirtti.

ÖTV indirimi sonrası bayilerde yaşanan araç sıkıntısına da değindi ve "Kural dışılık varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Çok ağır yaptırımlar olacak" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: 

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Şu an çalışmalar devam ediyor, kuralları aşanlar varsa gereken cezayı alırlar. Burası tanımlı ve kurallı bir alan. O açıdan eğer usulsüzlük varsa gereği yapılır. Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır.

Eğer araçlar stokta tutuluyorsa, anlaşıp galericilere veriliyorsa ve vatandaş bunlardan dolayı araç bulamıyorsa tespiti halinde çok ağır yaptırımları olacak.

Ticaret Bakanı Muş hal denetimlerinin devam edeceğini belirtti. Bakan Muş "Vatandaşın şikayetlerini dikkate alıyoruz" dedi.

 

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#Fahiş Fiyat#Mehmet Muş#Fiyat Denetimi