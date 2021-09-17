Son dakika... Bakan Muş'tan fahiş fiyat ile mücadele açıklaması

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Market ve hallerde fiyatlardaki artışlar mercek altındaydı. Ticaret Bakan Mehmet Muş gazetecilere yaptığı açıklamada atılacak adımlar ve denetimlerle ilgili vatandaş şikayetlerini dikkate aldıklarını ifade etti. Muş, "Bir ayda bitecek değil, amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek" ifadesini kullandı.

Hal işleyişi ile alakalı şikayetler olduğunu belirten Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz çalışmamız var olgunlaştıkça kamuoyu ile paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Asıl meselenin fiyat artışlarından ziyade kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt almak istiyoruz" ifadesini kullandı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Otomotiv sektöründe artan şikayetlerin sorulduğu soru ile ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini ifade ederken bu konuda da vatandaşların ÖTV indiriminden sonra şikayetleri olduğunu belirtti.

ÖTV indirimi sonrası bayilerde yaşanan araç sıkıntısına da değindi ve "Kural dışılık varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Çok ağır yaptırımlar olacak" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

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Şu an çalışmalar devam ediyor, kuralları aşanlar varsa gereken cezayı alırlar. Burası tanımlı ve kurallı bir alan. O açıdan eğer usulsüzlük varsa gereği yapılır. Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır.

Eğer araçlar stokta tutuluyorsa, anlaşıp galericilere veriliyorsa ve vatandaş bunlardan dolayı araç bulamıyorsa tespiti halinde çok ağır yaptırımları olacak.

Ticaret Bakanı Muş hal denetimlerinin devam edeceğini belirtti. Bakan Muş "Vatandaşın şikayetlerini dikkate alıyoruz" dedi.