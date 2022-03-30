Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Bakan Muş: KDV indirimini yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız

#Ticaret Bakanı#Mehmet Muş#KDV İndirimi
Son dakika... Bakan Muş: KDV indirimini yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmaların başladığı belirtildi.

ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki Ticaret Müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Gözden Kaçmasın

KDV indirimi market fiyatlarını nasıl etkileyecek Canlı yayında formülü verdiKDV indirimi market fiyatlarını nasıl etkileyecek? Canlı yayında formülü verdiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV indirimi müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi!Haberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Müjdeyi Erdoğan vermişti... KDV indirimleri fiyatları nasıl etkilerMüjdeyi Erdoğan vermişti... KDV indirimleri fiyatları nasıl etkiler?Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanı#Mehmet Muş#KDV İndirimi

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya