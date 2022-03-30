Son dakika... Bakan Muş: KDV indirimini yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız

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Ticaret Bakanlığı, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmaların başladığı belirtildi.

ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki Ticaret Müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağı belirtildi.