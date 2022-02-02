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Son dakika... Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı! Ocak ayı rekoru geldi!

#Mehmet Muş#İhracat#Dış Ticaret
Son dakika... Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı Ocak ayı rekoru geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da bakanlık binasında düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17.6 milyar dolar olarak ocak ayı bazından Cumhuriyet rekorunu kırdı. Bakan Muş ayrıca yarın Ukrayna ile Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşması imzalanacağını ve böylece ihracat hacminin 10 milyar doların üzerine çıkacağını söyledi.

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Türkiye ihracat alanında yeni bir rekora daha imza attı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ocak ayı ihracatının tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı olduğunu belirtti. Türkiye Ocak ayında ihracatını yüzde 17 oranında artırarak 17.6 milyar dolara ulaştırmış oldu.

Bakan Muş toplantının devamında Ukrayna ile yeni bir işbirliği yapılacağını ve ihracat hacminin 10 milyar doların üzerine çıkacağını söyledi.

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Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Yeni bir yılın ilk ayını geride bırakmış bulunuyoruz. Ülkemizin kalkınması için verdiğimiz mücadeleye bu yıl da devam edeceğiz. 2022'de bizi daha çetin şartlar bekliyor. 2022 yılı için küresel büyüme tahminleri 50 baz puan aşağı yönlü güncellenmiştir.

Salgının en ağır şartlarındaki dahi verdiği sözleri tutan ihracatçılarımız güvenilir iş ortağı olduklarını ispatlamışlardır.  Yabancılar önemli yatırımlarını Türkiye'ye kaydırmaktadır. Hükümetimiz de destek vermek için gereken tüm adımları atmaktadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye 225,4 milyar dolar ihracat yaparak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştı. 

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Dengeli büyüme performansıyla Türkiye pek çok uluslararası yatırımcının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Avrupa genelinde payımız 2020 yılında yüzde 3.1'e yükselmiştir. İhracatta elde ettiğimiz başarılar da rotamızda doğru adımlar attığımızın göstergesi olmuştur. 

2021 yılında 32 binden fazla firmamız üretime başlamıştır. Yeni pazarlara da açılmaktayız. İhracatımız daha güçlü ve çeşitli yapıya kavuşmuştur. 

İHRACATTA TARİHİ REKOR

İhracatımız Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı ihracat rakamı tüm zamanların en yüksek rakamıdır. İthalatımız 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret Ocak ayında yüzde 38 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. Enerji hariç bakıldığında Ocak ayında ithalatımız 19 milyar dolar seviyesinde olmuştur.

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Türk ekonomisi pandemi koşullarında geçen 2021'de ortaya koyduğu üretim ve ihracat başarıları ile potansiyelini teyit etti.

Hedefimiz 2021 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir.

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İhracatı Geliştirme A.Ş. önümüzdeki ay başı faaliyete geçecek ve teminat sorunlarını çözecektir. İhracatçılarımızı çağın gerekliliklerine hazırlamak için stratejiler geliştiriyoruz.

Bölgemizdeki ülkeler arasındaki gerilimler mevcut sorunları körüklemektedir. Biz bölgesel huzur ve refahın yolunun ticaretin geliştirilmesinden geçtiğini iyi biliyoruz. 

UKRAYNA İLE ANLAŞMA

Ülkemiz ile Ukrayna arasındaki ilişkiler ve ticari bağlar kuvvetlidir. Ukrayna ile ticaretimiz 2021 yılında yüzde 59 artmış ve 7.1 milyar dolara ulaşmıştır. Bu noktada iki ülke cumhurbaşkanı arasında belirlenen 10 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çok önemli adım atıyoruz. Ukrayna ile yarın yeni nesil serbest ticaret anlaşmasını imzalayacağız. Bu anlaşmanın iki ülke için şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

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