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GeriEkonomi Son dakika... Bakan Muş duyurdu! Likit olarak yakalanan en büyük miktar
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Ekonomi
Haber Giriş: 05.07.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Muş duyurdu! Likit olarak yakalanan en büyük miktar

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Son dakika... Bakan Muş duyurdu! Likit olarak yakalanan en büyük miktar

Bakan Muş, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini belirterek, "Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, Twitter hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini bildirdi. Muş, "Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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