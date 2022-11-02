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Son dakika... Bakan Muş açıkladı! İhracat en yüksek rakama ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Muş#Ticaret Bakanı#Ekonomi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 13:28

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayında ihracatın yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olduğunu açıkladı.

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Türkiye'nin ihracatı rekor kırmaya devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş "İhracatımız en yüksek aylık rakama ulaşmıştır. Ekim ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olmuştur. Ocak-Ekim döneminde yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor" dedi.

Bakan Muş Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Muş "İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirdi, her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı" dedi.

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Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Rusya-Ukrayna savaşının seyri Avrupa'da büyüyen enerji krizi ve ABD'deki sıkılaşma küresel ekonomide olumsuz tablo çizmektedir. IMF, küresel büyüme oranının yüzde 2'nin altına düşme ihtimali olduğunu belirtmektedir.

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Euro Bölgesi'nde 50 eşik değerinin altına inen PMI, Ekim ayında son 29 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir.

Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyir devam etmektedir. Uluslararası kuruluşlar tarafında yapılan çalışmada Rusya'dan gelen gaz kesintilerin yüzde 0,5-3 arasında negatif etki yaratacağı hesaplanmaktadır.

Küresel ekonomi ve ticarette üst düzey entegrasyon sağlamış ülkemiz dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilenmesine rağmen sanayi üretimimizde artış devam etmektedir.

İhracatımız ekonominin itici gücü haline gelmiştir. İhracata destek olma çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İhracatımız en yüksek aylık rakama ulaşmıştır. Ekim ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olmuştur. Ocak-Ekim döneminde yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor. Altın ithalatındaki yükseliş ithalattaki yükselişte etkili olmuştur. Toplam altın ithalatı %198 artarak 15,2 milyar dolara yükselmiştir. İlk 10 ayda parite kaynaklı açık 2,8 milyar dolar daha fazla olmuştur. İthalat Ekim'de yıllık %32 artışla 29,3 milyar dolara yükseldi.

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İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirdi, her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı. İhracat ve icraat ile konuşacağız, nerede sorun varsa tespit edip çözeceğiz. 2022 yılında da ihracatın ekonomik büyümenin ana unsuru olmaya devam edeceğine inanıyorum.

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#Mehmet Muş#Ticaret Bakanı#Ekonomi

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